Вкус компота из сухофруктов зависит от ингредиентов, которые вы подобрали.

Такой напиток чаще всего варят осенью и зимой, так как в эту пору проще найти сушеные фрукты. Компот можно готовить постоянно и пить свежий или же заготавливать на зиму. УНИАН расскажет, какие сухофрукты для компота нужны и поделится простыми рецептами напитка.

Ранее мы говорили, как варить компот из облепихи.

Компот с курагой и черносливом

курага - 100 г;

чернослив - 100 г;

изюм - 100 г;

яблоки сушеные - 100 г;

сахар - 150 г;

лимон - 0,5 шт;

ягоды малины (замороженные) - по желанию;

вода - 1,5 л.

Подготовить ингредиенты для компота, вскипятить чайник. Горячей водой залить сухофрукты на 1-2 минуты, затем слить воду и тщательно промыть фрукты. Выложить их в кастрюлю, кусочками нарезать лимон. Добавить сахар и ягоды малины (по желанию). Залить кипятком, варить на маленьком огне 20-25 минут под крышкой. После этого дать компоту настояться около часа.

Компот с яблоками, абрикосами и грушами

смесь из сухофруктов (яблоки, груши, абрикосы, чернослив, вишня, персик, алыча) - 200 г;

сахар - 120 г;

вода - 3 л.

Читайте такжеЦветаевский пирог с разными начинками: как удивить гостей и побаловать себяСухофрукты тщательно промыть под проточной водой, выложить в кастрюлю и влить 3 литра воды. Оставить на 4 часа, чтобы сухофрукты впитали в себя жидкость. Поставить емкость с ингредиентами на максимальный огонь, довести до кипения, затем уменьшить огонь и варить 10 минут.

Засыпать сахар, перемешать, снова довести до кипения. Выключить огонь, накрыть компот крышкой и дать настояться до полного остывания.

Узвар с пряностями

смесь сухофруктов (яблоки, вишня, терен, шиповник и др.) - 1 стакан;

имбирь (корень) - 2 см;

бадьян (звездочки) - 1-2 шт;

гвоздика - 2-3 шт;

душистый перец - 2-3 шт;

мед - 2-3 ст.л.

Промыть сухофрукты и залить их 1-1.5 л. воды. Довести до кипения, варить 30-40 минут, затем настаивать компот 2-3 часа. Очистить и нарезать корень имбиря. Специи залить водой, довести до кипения и варить 10 минут. В конце процедить. Растворить мед в той воде, где варились специи. Процедить отвар из сухофруктов, влить в него медовую воду. Подавать напиток горячим.

Компот из сухофруктов с тыквой

тыква - 1 шт;

смесь сухофруктов (яблоки, груши, курага) - 250 гр;

шиповник - 60 гр;

палочка корицы - 1 шт;

сахар - по вкусу.

Мякоть тыквы нарезать небольшими кубиками, сухофрукты замочить в теплой воде. В отдельную кастрюлю налить воду, поставить на огонь, довести до кипения. Положить шиповник, варить 15 минут. Затем добавить тыкву, сухофрукты и палочку корицы. Варить 10 минут, затем всыпать сахар и перемешать. Накрыть компот крышкой и дать настояться.

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Автор: Кристина Кащавцева