Такой напиток чаще всего варят осенью и зимой, так как в эту пору проще найти сушеные фрукты. Компот можно готовить постоянно и пить свежий или же заготавливать на зиму. УНИАН расскажет, какие сухофрукты для компота нужны и поделится простыми рецептами напитка.
Ранее мы говорили, как варить компот из облепихи.
- Компот с курагой и черносливом
- Компот с яблоками, абрикосами и грушами
- Узвар с пряностями
- Компот из сухофруктов с тыквой
Компот с курагой и черносливом
- курага - 100 г;
- чернослив - 100 г;
- изюм - 100 г;
- яблоки сушеные - 100 г;
- сахар - 150 г;
- лимон - 0,5 шт;
- ягоды малины (замороженные) - по желанию;
- вода - 1,5 л.
Подготовить ингредиенты для компота, вскипятить чайник. Горячей водой залить сухофрукты на 1-2 минуты, затем слить воду и тщательно промыть фрукты. Выложить их в кастрюлю, кусочками нарезать лимон. Добавить сахар и ягоды малины (по желанию). Залить кипятком, варить на маленьком огне 20-25 минут под крышкой. После этого дать компоту настояться около часа.
Компот с яблоками, абрикосами и грушами
- смесь из сухофруктов (яблоки, груши, абрикосы, чернослив, вишня, персик, алыча) - 200 г;
- сахар - 120 г;
- вода - 3 л.
Читайте такжеЦветаевский пирог с разными начинками: как удивить гостей и побаловать себяСухофрукты тщательно промыть под проточной водой, выложить в кастрюлю и влить 3 литра воды. Оставить на 4 часа, чтобы сухофрукты впитали в себя жидкость. Поставить емкость с ингредиентами на максимальный огонь, довести до кипения, затем уменьшить огонь и варить 10 минут.
Засыпать сахар, перемешать, снова довести до кипения. Выключить огонь, накрыть компот крышкой и дать настояться до полного остывания.
Узвар с пряностями
- смесь сухофруктов (яблоки, вишня, терен, шиповник и др.) - 1 стакан;
- имбирь (корень) - 2 см;
- бадьян (звездочки) - 1-2 шт;
- гвоздика - 2-3 шт;
- душистый перец - 2-3 шт;
- мед - 2-3 ст.л.
Промыть сухофрукты и залить их 1-1.5 л. воды. Довести до кипения, варить 30-40 минут, затем настаивать компот 2-3 часа. Очистить и нарезать корень имбиря. Специи залить водой, довести до кипения и варить 10 минут. В конце процедить. Растворить мед в той воде, где варились специи. Процедить отвар из сухофруктов, влить в него медовую воду. Подавать напиток горячим.
Компот из сухофруктов с тыквой
- тыква - 1 шт;
- смесь сухофруктов (яблоки, груши, курага) - 250 гр;
- шиповник - 60 гр;
- палочка корицы - 1 шт;
- сахар - по вкусу.
Мякоть тыквы нарезать небольшими кубиками, сухофрукты замочить в теплой воде. В отдельную кастрюлю налить воду, поставить на огонь, довести до кипения. Положить шиповник, варить 15 минут. Затем добавить тыкву, сухофрукты и палочку корицы. Варить 10 минут, затем всыпать сахар и перемешать. Накрыть компот крышкой и дать настояться.
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