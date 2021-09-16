Чай - это не только вкусный, но и полезный напиток, который согревает и лечит от простуды

Стандартные варианты чая (черный, зеленый) можно купить в любом магазине. На основе этих двух видов чая можно сделать необычный, но очень вкусный напиток, который поможет согреться холодным осенним вечером и быстро вылечиться от простуды, если вдруг она застала вас врасплох.

Ранее мы рассказывали, как сварить компот из облепихи - еще один полезный осенне-зимний напиток.

Все рецепты, приведенные ниже, не содержат рассыпного зеленого или черного чая. Вы можете добавить его, если пожелаете.

Имбирный чай с лимоном

тертый имбирь - 1 ч.л;

вода - 1 стакан;

мед, лимон, сахар - по вкусу.

С лимона снять кожицу и натереть плод на мелкой терке. На 1 стакан воды нужна 1 ч.л имбиря с горкой, увеличивайте количество ингредиентов, ориентируясь на свои нужды.

Читайте такжеКак приготовить блины с начинкой: простые рецепты любимого блюдаПодогреть в кофейной турке воду, всыпать имбирь. По желанию можно добавить лимонную цедру. Подождать, пока вода закипит и проварить 3-5 минут.

В чашку положить мед, ломтик лимона и сахар, влить имбирный отвар.

Яблочный чай с клюквой

сладкие яблоки - 2 шт;

клюква замороженная или свежая - 100 гр;

брусника замороженная или свежая - 100 гр;

сушеные яблоки - 80 гр;

кардамон - 1 ч.л;

вода - 1 л;

мед - по вкусу.

Ягоды и сушеные яблоки промыть, у свежих яблок удалить сердцевину, нарезать ломтиками. В чайник выложить клюкву, бруснику, сушеные и свежие яблоки, добавить кардамон. Залить кипятком, накрыть крышкой и дать настояться в течение часа.

Каркаде с пряностями

сушеный каркаде - 2 стакана;

вода - 8 стаканов;

сахар - 1 стакан;

гвоздика сушеная - 6 шт;

корица - 2 палочки;

ваниль - 1 ч.л;

мускатный орех - щепотка.

Взять сотейник, выложить все специи, залить водой. На медленном огне варить смесь, помешивая, около 30 минут. По готовности перелить чай в стаканы или чашки, подавать с палочкой корицы.

Чай с мятой и мандарином

мандарин - 1 шт;

гвоздика сушеная - 6 шт;

корица - 1 палочка;

перец душистый горошком - 3 шт;

мята сушеная - 1 ч.л;

мелисса сушеная - 1 ч.л;

вода - 400 мл;

мед или сахар - по вкусу.

В кастрюлю или сотейник вылить воду, слегка подогреть. Выложить корицу, гвоздику и душистый перец, кипятить в течение 5 минут. Снять отвар с огня, добавить мелиссу, мяту и мандариновые корки. Перемешать, накрыть крышкой, настаивать 10 минут.

Перед подачей напиток процедить и вылить в чашки, смешав с мандариновым соком. По вкусу добавить мед или сахар.

Чай с калиной и лимоном

вода - 1 л;

лимон - 1 шт;

калина - 200 гр;

мед - по вкусу.

Калину перебрать, промыть и выложить в чайник. Залить кипятком, накрыть крышкой и настаивать в течение 10 минут. Добавить лимон, нарезанный дольками, и мед. Накрыть крышкой и дать настояться еще 5-7 минут. Опционально можете добавить мяту.

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Автор: Кристина Кащавцева