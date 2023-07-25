Рассказываем, как сделать сладкие гренки без молока и с ним.

Каждая хозяйка мечтает, чтобы завтрак для родных готовился быстро и просто - никому не хочется тратить уйму времени на готовку. УНИАН предлагает элементарный рецепт и рассказываем, как сделать сладкие гренки с яйцом без молока или с его добавлением.

Сладкие гренки с яйцом - рецепт с молоком

Ингредиенты:

6-7 кусочков батона;

2 столовых ложки сахара;

1 яйцо;

стакан молока;

растительное масло для жарки.

В миску разбить яйцо, перемешать его венчиком. Добавить сахар и теплое молоко, снова перемешать. Обмакнуть нарезанный батон в яично-молочную смесь и выложить на разогретую сковороду, смазанную маслом. Не все хозяйки знают, как жарить гренки сладкие, но опытные повара говорят, что достаточно буквально одной-двух минут для полной готовности завтрака.

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Если вы хотите сделать сладкие гренки в духовке, то вам нужно выполнять все те же самые действия, но только класть кусочки батона не на сковороду, а на противень или в форму, смазанную маслом, и в разогретую печь.

Сладкие гренки из батона без молока - рецепт

Ингредиенты:

6 кусочков батона;

3 яйца;

2 столовых ложки сахара;

щепотка соли;

растительное масло для жарки.

Для того чтобы приготовить сладкие гренки без молока с сахаром, вбейте в миску яйца, всыпьте сахар и соль, тщательно размешайте венчиком получившуюся смесь. Затем налейте на сковороду растительное масло, разогрейте его и выкладывайте кусочки батона, поочередно обмакивая их в яичной массе. Обжаривайте по 1-2 минуты с каждой стороны, а потом подавайте к столу.

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