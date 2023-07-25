Каждая хозяйка мечтает, чтобы завтрак для родных готовился быстро и просто - никому не хочется тратить уйму времени на готовку. УНИАН предлагает элементарный рецепт и рассказываем, как сделать сладкие гренки с яйцом без молока или с его добавлением.
Сладкие гренки с яйцом - рецепт с молоком
Ингредиенты:
- 6-7 кусочков батона;
- 2 столовых ложки сахара;
- 1 яйцо;
- стакан молока;
- растительное масло для жарки.
В миску разбить яйцо, перемешать его венчиком. Добавить сахар и теплое молоко, снова перемешать. Обмакнуть нарезанный батон в яично-молочную смесь и выложить на разогретую сковороду, смазанную маслом. Не все хозяйки знают, как жарить гренки сладкие, но опытные повара говорят, что достаточно буквально одной-двух минут для полной готовности завтрака.
Если вы хотите сделать сладкие гренки в духовке, то вам нужно выполнять все те же самые действия, но только класть кусочки батона не на сковороду, а на противень или в форму, смазанную маслом, и в разогретую печь.
Сладкие гренки из батона без молока - рецепт
Ингредиенты:
- 6 кусочков батона;
- 3 яйца;
- 2 столовых ложки сахара;
- щепотка соли;
- растительное масло для жарки.
Для того чтобы приготовить сладкие гренки без молока с сахаром, вбейте в миску яйца, всыпьте сахар и соль, тщательно размешайте венчиком получившуюся смесь. Затем налейте на сковороду растительное масло, разогрейте его и выкладывайте кусочки батона, поочередно обмакивая их в яичной массе. Обжаривайте по 1-2 минуты с каждой стороны, а потом подавайте к столу.