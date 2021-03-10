Такие воздушные лакомства будут прекрасным дополнением к чаю или кофе.

Заварные кольца с творожным кремом - замечательный десерт, который понравится и взрослым, и детям. Такие пирожные получаются очень нежными, воздушными, с приятным творожно-сливочным вкусом и ароматом.

Заварные кольца с творожным кремом

Мука - 250 г

Молоко - 150 мл

Вода - 150 мл

Сливочное масло - 150 г

Яйцо - 5 шт.

Для крема

Творог - 200 г

Сгущенное молоко - 3-5 ст. л.

Соединить в кастрюле молоко, воду и сливочное масло. Довести до кипения, чтобы масло полностью растворилось.

Читайте такжеВоздушные панкейки: как приготовить аппетитные вкусностиДалее резко всыпать муку и быстро перемешать деревянной лопаткой, чтобы вся мука сразу заварилась. Вернуть тесто на огонь и мешать пару минут, чтобы испарилась лишняя влага.

Снять тесто с огня и дать остыть до теплого состояния. Затем вбить яйца, хорошо перемешать. Тесто должно стать эластичным и немного тягучим.

С помощью кондитерского мешка отсадить на противень тесто в виде колец. Отправить в разогретую до 200°С духовку на 15-20 минут.

Приготовление крема. Взбить мягкий творог со сгущенкой.

Кольца остудить и разрезать пополам. Наполнить одну половинку творожным кремом и закрыть второй. Готовые кольца можно посыпать сахарной пудрой.

Заварные кольца с творожным кремом

Мука - 180 г

Вода - 250 мл

Сливочное масло - 100 г

Яйца - 4 шт.

Соль - 0,5 ч. л.

Для крема

Творожный сыр - 450 г

Сливки 33-35% - 150 г

Сахар - 150 г

Лимон - 1 шт.

Воду довести до кипения. Добавить масло и соль. Снова довести до кипения. Затем добавить муку, хорошо перемешать. Проварить 2 минуты.

Немного остудить смесь. Далее постепенно по одному добавлять яйца, после каждого хорошо перемешивая.

Застелить противень пекарской бумагой или смазать маслом.

Ложкой или с помощью кондитерского шприца выложить тесто в виде колец.

Отправить в разогретую до 180°С духовку. Выпекать в течение 30-35 минут. Важно во время выпекания дверцу духовки не открывать.

Приготовление крема. С лимона снять цедру. Сливки взбить с сахаром, после чего добавить творожный творог и перемешать. Добавить цедру и снова перемешать.

Готовые кольца наполнить кремом с помощью кондитерского шприца.

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Автор: УНИАН