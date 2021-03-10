Заварные кольца с творожным кремом - замечательный десерт, который понравится и взрослым, и детям. Такие пирожные получаются очень нежными, воздушными, с приятным творожно-сливочным вкусом и ароматом.
Заварные кольца с творожным кремом
- Мука - 250 г
- Молоко - 150 мл
- Вода - 150 мл
- Сливочное масло - 150 г
- Яйцо - 5 шт.
Для крема
- Творог - 200 г
- Сгущенное молоко - 3-5 ст. л.
Соединить в кастрюле молоко, воду и сливочное масло. Довести до кипения, чтобы масло полностью растворилось.
Читайте такжеВоздушные панкейки: как приготовить аппетитные вкусностиДалее резко всыпать муку и быстро перемешать деревянной лопаткой, чтобы вся мука сразу заварилась. Вернуть тесто на огонь и мешать пару минут, чтобы испарилась лишняя влага.
Снять тесто с огня и дать остыть до теплого состояния. Затем вбить яйца, хорошо перемешать. Тесто должно стать эластичным и немного тягучим.
С помощью кондитерского мешка отсадить на противень тесто в виде колец. Отправить в разогретую до 200°С духовку на 15-20 минут.
Приготовление крема. Взбить мягкий творог со сгущенкой.
Кольца остудить и разрезать пополам. Наполнить одну половинку творожным кремом и закрыть второй. Готовые кольца можно посыпать сахарной пудрой.
Заварные кольца с творожным кремом
- Мука - 180 г
- Вода - 250 мл
- Сливочное масло - 100 г
- Яйца - 4 шт.
- Соль - 0,5 ч. л.
Для крема
- Творожный сыр - 450 г
- Сливки 33-35% - 150 г
- Сахар - 150 г
- Лимон - 1 шт.
Воду довести до кипения. Добавить масло и соль. Снова довести до кипения. Затем добавить муку, хорошо перемешать. Проварить 2 минуты.
Немного остудить смесь. Далее постепенно по одному добавлять яйца, после каждого хорошо перемешивая.
Застелить противень пекарской бумагой или смазать маслом.
Ложкой или с помощью кондитерского шприца выложить тесто в виде колец.
Отправить в разогретую до 180°С духовку. Выпекать в течение 30-35 минут. Важно во время выпекания дверцу духовки не открывать.
Приготовление крема. С лимона снять цедру. Сливки взбить с сахаром, после чего добавить творожный творог и перемешать. Добавить цедру и снова перемешать.
Готовые кольца наполнить кремом с помощью кондитерского шприца.
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