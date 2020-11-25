Такой эффектный торт украсит собой любое праздничное застолье, особенно день рождения.

Очень вкусный и эффектный торт является изюминкой любого праздника, особенно, когда речь идет о дне рождения. Изысканный торт "Красный бархат" способен украсить собой любое праздничное застолье.

Торт "Красный бархат"

Для теста

Мука - 350 г

Крахмал кукурузный - 35 г

Какао-порошок - 1 ст. л.

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Сода пищевая - 1 ч. л.

Соль (мелкая) - 0,5 ч. л.

Масло сливочное 82,5% (комнатной температуры) - 120 г

Сахар - 425 г

Масло растительное - 240 мл

Яйца (комнатной температуры) - 3 шт.

Ванильный экстракт - 2 ч. л.

Кефир 3,2% (комнатной температуры) - 240 мл

Уксус (белый винный или яблочный 9%) - 3 ч. л.

Красный пищевой краситель (гелевый) - 2-3 ч. л.

Для крема

Сливки не менее 35% (холодные) - 350 мл

Сыр сливочный маскарпоне (холодный) - 750 г

Сахарная пудра - 175 г

В небольшой посуде соединить уксус и красный пищевой краситель. Тщательно перемешать и отложить в сторону.

Читайте такжеИзысканный торт Эстерхази: как приготовить легендарный десертВ другой миске соединить сливочное масло комнатной температуры и сахар. Взбивать все около 2-3 минут. Далее понемногу вливать растительное масло и взбить до объединения продуктов.

Не прекращая взбивания, добавить по одному яйцу, после каждого хорошо взбивая смесь. Во взбитую смесь влить кефир, добавить ванильный экстракт и тщательно взбить до однородности.

Добавить смесь красного пищевого красителя и уксуса, хорошо взбить до однородной массы. Частями добавлять смесь сухих ингредиентов и также хорошо взбить до объединения продуктов и однородной массы.

Подготовить три круглых формы с кольцами диаметром 20 см, донышка затянуть фольгой. Разложить бисквитное тесто по формам и равномерно распределить.

Выпекать бисквиты в разогретой духовке около 25-30 минут. Готовность бисквитов проверять деревянной шпажкой, вставленной в центр – она должна выходить абсолютно сухой.

Достать бисквитные коржи из духовки и оставить в форме на столе на 10 минут. Затем аккуратно провести тонким ножом по стенкам каждой формы и извлечь из них коржи. Оставить ещё тёплые бисквитные коржи на решётке до полного остывания. Потом завернуть их в пищевую плёнку и убрать в холодильник минимум на 3-4 часа.

Приготовление крема. Сливочный сыр и сливки должны быть хорошо охлаждёнными. Венчики миксера и миску, в которой будут взбиваться сливки, перед началом приготовления крема поставить в морозильную камеру на 20-30 минут.

В чашу миксера или любую глубокую миску вылить сливки и взбить. Начать взбивать на маленькой скорости миксера, постепенно увеличивая по мере необходимости. Постепенно добавлять сахарную пудру и продолжать взбивать до устойчивых пиков.

Частями добавлять сливочный сыр, и на низкой скорости миксера просто хорошо размешать до однородной массы. Крем получается густой.

У каждого бисквита срезать запечённый верх. При помощи металлического кольца диаметром 18 сантиметров вырезать корж, чтобы избавиться от коричневых краёв. Бисквитная крошка и обрезки понадобятся, чтобы украсить торт.

Обрезанные кусочки бисквита выложить на противень, застеленный бумагой для выпечки, и отправить в разогретую до 100-120°С духовку на 40-50 минут. Подсушенные кусочки полностью остудить и измельчить в блендере до состояния мелкой крошки.

Собираем торт "Красный Бархат". На подходящее блюдо для торта или подложку нанести немного крема, чтобы закрепить нижний корж.

Выложить первый бисквитный корж и немного прижать, чтобы он приклеился к крему на блюде и не скользил.

Чтобы торт получился с ровными краями и не был перекошен, собирать его лучше в разъёмном кольце. Края формы проложить ацетатной плёнкой и сжать форму вплотную к бисквиту.

Сливочно-сырный крем разделить на три одинаковые части. Выложить крем в кондитерский мешок с круглой насадкой. По кругу нанести на бисквит слой крема. Затем хорошо разровнять крем по всей поверхности формы.

Сверху на крем выложить второй бисквит и немного придавить. Покрыть бисквит второй частью крема и хорошо распределить по поверхности торта.

Выложить верхний, третий, бисквит на торт обрезанной стороной вниз и немного прижать. Снять разъёмное кольцо. Затем аккуратно удалить бортик из ацетатной плёнки.

Покрыть торт сверху и по бокам очень тонким слоем крема. Убрать торт в холодильник минимум на 30-40 минут.

По истечении указанного времени достать торт из холодильника. При помощи кондитерского мешка с круглой насадкой по кругу торта до самого верха нанести оставшуюся часть крема. Равномерно распределить его по верхушке и бокам торта. Аккуратно разровнять вертикально вдоль боковой поверхности, сильно не нажимая. Выравнивать торт до получения идеального результата.

Убрать торт ещё раз в холодильник на 1 час.

Когда торт хорошо охладился, обсыпать его заранее подготовленной и измельчённой бисквитной крошкой. Сначала декорировать верх торта, затем аккуратно нанести крошку по всему кругу торта, а излишки удалить с помощью кисточки.

Верх торта украсить оставшимся кремом при помощи кондитерского мешка с фигурной насадкой или по своему вкусу и желанию. Убрать торт в холодильник на 4-5 часов для пропитки.

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Автор: УНИАН