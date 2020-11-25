Очень вкусный и эффектный торт является изюминкой любого праздника, особенно, когда речь идет о дне рождения. Изысканный торт "Красный бархат" способен украсить собой любое праздничное застолье.
Торт "Красный бархат"
Для теста
- Мука - 350 г
- Крахмал кукурузный - 35 г
- Какао-порошок - 1 ст. л.
- Разрыхлитель - 1 ч. л.
- Сода пищевая - 1 ч. л.
- Соль (мелкая) - 0,5 ч. л.
- Масло сливочное 82,5% (комнатной температуры) - 120 г
- Сахар - 425 г
- Масло растительное - 240 мл
- Яйца (комнатной температуры) - 3 шт.
- Ванильный экстракт - 2 ч. л.
- Кефир 3,2% (комнатной температуры) - 240 мл
- Уксус (белый винный или яблочный 9%) - 3 ч. л.
- Красный пищевой краситель (гелевый) - 2-3 ч. л.
Для крема
- Сливки не менее 35% (холодные) - 350 мл
- Сыр сливочный маскарпоне (холодный) - 750 г
- Сахарная пудра - 175 г
В небольшой посуде соединить уксус и красный пищевой краситель. Тщательно перемешать и отложить в сторону.
Читайте такжеИзысканный торт Эстерхази: как приготовить легендарный десертВ другой миске соединить сливочное масло комнатной температуры и сахар. Взбивать все около 2-3 минут. Далее понемногу вливать растительное масло и взбить до объединения продуктов.
Не прекращая взбивания, добавить по одному яйцу, после каждого хорошо взбивая смесь. Во взбитую смесь влить кефир, добавить ванильный экстракт и тщательно взбить до однородности.
Добавить смесь красного пищевого красителя и уксуса, хорошо взбить до однородной массы. Частями добавлять смесь сухих ингредиентов и также хорошо взбить до объединения продуктов и однородной массы.
Подготовить три круглых формы с кольцами диаметром 20 см, донышка затянуть фольгой. Разложить бисквитное тесто по формам и равномерно распределить.
Выпекать бисквиты в разогретой духовке около 25-30 минут. Готовность бисквитов проверять деревянной шпажкой, вставленной в центр – она должна выходить абсолютно сухой.
Достать бисквитные коржи из духовки и оставить в форме на столе на 10 минут. Затем аккуратно провести тонким ножом по стенкам каждой формы и извлечь из них коржи. Оставить ещё тёплые бисквитные коржи на решётке до полного остывания. Потом завернуть их в пищевую плёнку и убрать в холодильник минимум на 3-4 часа.
Приготовление крема. Сливочный сыр и сливки должны быть хорошо охлаждёнными. Венчики миксера и миску, в которой будут взбиваться сливки, перед началом приготовления крема поставить в морозильную камеру на 20-30 минут.
В чашу миксера или любую глубокую миску вылить сливки и взбить. Начать взбивать на маленькой скорости миксера, постепенно увеличивая по мере необходимости. Постепенно добавлять сахарную пудру и продолжать взбивать до устойчивых пиков.
Частями добавлять сливочный сыр, и на низкой скорости миксера просто хорошо размешать до однородной массы. Крем получается густой.
У каждого бисквита срезать запечённый верх. При помощи металлического кольца диаметром 18 сантиметров вырезать корж, чтобы избавиться от коричневых краёв. Бисквитная крошка и обрезки понадобятся, чтобы украсить торт.
Обрезанные кусочки бисквита выложить на противень, застеленный бумагой для выпечки, и отправить в разогретую до 100-120°С духовку на 40-50 минут. Подсушенные кусочки полностью остудить и измельчить в блендере до состояния мелкой крошки.
Собираем торт "Красный Бархат". На подходящее блюдо для торта или подложку нанести немного крема, чтобы закрепить нижний корж.
Выложить первый бисквитный корж и немного прижать, чтобы он приклеился к крему на блюде и не скользил.
Чтобы торт получился с ровными краями и не был перекошен, собирать его лучше в разъёмном кольце. Края формы проложить ацетатной плёнкой и сжать форму вплотную к бисквиту.
Сливочно-сырный крем разделить на три одинаковые части. Выложить крем в кондитерский мешок с круглой насадкой. По кругу нанести на бисквит слой крема. Затем хорошо разровнять крем по всей поверхности формы.
Сверху на крем выложить второй бисквит и немного придавить. Покрыть бисквит второй частью крема и хорошо распределить по поверхности торта.
Выложить верхний, третий, бисквит на торт обрезанной стороной вниз и немного прижать. Снять разъёмное кольцо. Затем аккуратно удалить бортик из ацетатной плёнки.
Покрыть торт сверху и по бокам очень тонким слоем крема. Убрать торт в холодильник минимум на 30-40 минут.
По истечении указанного времени достать торт из холодильника. При помощи кондитерского мешка с круглой насадкой по кругу торта до самого верха нанести оставшуюся часть крема. Равномерно распределить его по верхушке и бокам торта. Аккуратно разровнять вертикально вдоль боковой поверхности, сильно не нажимая. Выравнивать торт до получения идеального результата.
Убрать торт ещё раз в холодильник на 1 час.
Когда торт хорошо охладился, обсыпать его заранее подготовленной и измельчённой бисквитной крошкой. Сначала декорировать верх торта, затем аккуратно нанести крошку по всему кругу торта, а излишки удалить с помощью кисточки.
Верх торта украсить оставшимся кремом при помощи кондитерского мешка с фигурной насадкой или по своему вкусу и желанию. Убрать торт в холодильник на 4-5 часов для пропитки.
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