Немецкий штоллен – самый популярный в Европе рождественский десерт.

Штоллен – это немецкий десерт из сдобного дрожжевого теста, в который добавляют цукаты, изюм, ром, марципан и другие продукты. Выпечка имеет овальную форму, которая символизирует новорожденного Иисуса.

Сверху штоллен покрывается слоем масла и сахарной пудрой. Немецкие хозяйки готовят штоллен заранее и оставляют его "дозревать" в холодильнике на 2-3 недели.

Рецепт штоллена нельзя назвать простым, но он результат стоит всех усилий. Невероятно ароматный и красочный кекс обязательно влюбит в себя всю семью. Приготовить штоллен можно заранее и выдержать в холодильнике несколько недель. Или же съесть сразу, ведь удержаться очень непросто.

Рождественский штоллен: классический рецепт

Мука пшеничная – 350 г.

Смесь любых орехов – 2 стакана

Цукаты и изюм по вкусу.

Цедра 1/2 лимона.

Ванилин – 0,5 пакетика.

Сухие дрожжи – 15 г.

Масло сливочное – 120 г.

Свежие яичные желтки – 6 шт.

Молоко – 100 г.

Сахар – 4 ст.л.

Ром темный или ликер – 80 г.

Соль – 1 ч. л.

Для покрытия:

Сливочное масло – 100 г.

Сахарная пудра – 100 г.

Сухофрукты, изюм, орехи и цукаты залить ромом и оставить на 3 часа. Откинуть на дуршлаг и слить алкоголь (по желанию его позднее можно добавить в выпечку), обвалять сухофрукты в муке.

Молоко смешать с сахаром и дрожжами, добавить несколько столовых ложек муки и соль. Вымесить опару и оставить в теплом месте на 20 минут. Отдельно смешать ванилин с размягченным маслом. В опару добавить остальную муку, масло с ванилином, тертую цедру лимона и желтки. Вымесить гладкое тесто.

В тесто для штоллена положить смесь цукатов, сухофруктов и орехов. Вымесить до однородности. Выложить тесто в миску и поставить в теплое место на 2 часа под полотенцем. Затем раскатать тесто в форме овала и сделать углубление посередине. Переложить штоллен на противень и оставить на 1 час.

Выпекать штоллен 1 час при температуре 180°. Через 40 минут выпечку накрыть фольгой, чтобы она не подгорела. Растопить масло для смазывания штоллена. Горячий штоллен смазать маслом и посыпать сахарной пудрой. Оставить рождественский штоллен на 2-3 недели в холодильнике, или съесть сразу.

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Автор: Екатерина Пулатова