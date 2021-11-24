Штоллен – это немецкий десерт из сдобного дрожжевого теста, в который добавляют цукаты, изюм, ром, марципан и другие продукты. Выпечка имеет овальную форму, которая символизирует новорожденного Иисуса.
Сверху штоллен покрывается слоем масла и сахарной пудрой. Немецкие хозяйки готовят штоллен заранее и оставляют его "дозревать" в холодильнике на 2-3 недели.
Рецепт штоллена нельзя назвать простым, но он результат стоит всех усилий. Невероятно ароматный и красочный кекс обязательно влюбит в себя всю семью. Приготовить штоллен можно заранее и выдержать в холодильнике несколько недель. Или же съесть сразу, ведь удержаться очень непросто.
Рождественский штоллен: классический рецепт
- Мука пшеничная – 350 г.
- Смесь любых орехов – 2 стакана
- Цукаты и изюм по вкусу.
- Цедра 1/2 лимона.
- Ванилин – 0,5 пакетика.
- Сухие дрожжи – 15 г.
- Масло сливочное – 120 г.
- Свежие яичные желтки – 6 шт.
- Молоко – 100 г.
- Сахар – 4 ст.л.
- Ром темный или ликер – 80 г.
- Соль – 1 ч. л.
Для покрытия:
- Сливочное масло – 100 г.
- Сахарная пудра – 100 г.
Сухофрукты, изюм, орехи и цукаты залить ромом и оставить на 3 часа. Откинуть на дуршлаг и слить алкоголь (по желанию его позднее можно добавить в выпечку), обвалять сухофрукты в муке.
Молоко смешать с сахаром и дрожжами, добавить несколько столовых ложек муки и соль. Вымесить опару и оставить в теплом месте на 20 минут. Отдельно смешать ванилин с размягченным маслом. В опару добавить остальную муку, масло с ванилином, тертую цедру лимона и желтки. Вымесить гладкое тесто.
В тесто для штоллена положить смесь цукатов, сухофруктов и орехов. Вымесить до однородности. Выложить тесто в миску и поставить в теплое место на 2 часа под полотенцем. Затем раскатать тесто в форме овала и сделать углубление посередине. Переложить штоллен на противень и оставить на 1 час.
Выпекать штоллен 1 час при температуре 180°. Через 40 минут выпечку накрыть фольгой, чтобы она не подгорела. Растопить масло для смазывания штоллена. Горячий штоллен смазать маслом и посыпать сахарной пудрой. Оставить рождественский штоллен на 2-3 недели в холодильнике, или съесть сразу.
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