Как приготовить настоящий закарпатский банош – простые рецепты

Банош рецепт принадлежит гуцулам-пастухам, которые долгие месяцы жили в горах, выпасая отары.

Банош – традиционное блюдо западного региона Украины, которое очень любят не только его жители, но и гости. По своему составу банош напоминает венгерскую мамалыгу и итальянскую поленту, на основе – кукурузная крупа.

Банош рецепт принадлежит гуцулам-пастухам, которые долгие месяцы жили в горах, выпасая отары. Для этого блюда использовали овечий сыр, молоко, а за основу брали кукурузную крупу. Как подливку – грибной соус.

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Именно поэтому традиционный банош должны готовить мужчины, а также исключительно в большом котле на открытом огне. Также для баноша используют молоко, сметану и сливки.

Банош с брынзой и банош со шкварками

Для этого баноша вам понадобится 450 мл жирной сметаны, 450 мл воды, 250 г кукурузной крупы, соль по вкусу, 1 чайная ложка сахара, 100 г сала, 100 г бекона, 100 г брынзы.

Доведите до кипения кастрюлю с водой, сметаной, солью и сахаром, а затем, уменьшив огонь, понемногу добавляйте кукурузную крупу. Варить банош нужно 10-15 минут как манную кашу, постоянно помешивая деревянной ложкой. Когда загустеет – можно выключать.

Пожарьте сало и бекон небольшими кусочками и добавьте вместе с порезанной брынзой к столу.

Банош в мультиварке

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Вам понадобится 100 г кукурузной крупы, 300 г жирной сметаны, половину столовой ложки сахара и соли, полтора стакана молока и жидких сливок.

Перемешайте кукурузную крупу, молоко, сметану, соль и сахар и поместите в мультиварку. Установите режим «молочная каша» на 30 минут или «тушение». Тогда же приготовьте подливу из грибов и шкварок: 15 минут тушите грибы с луком, а затем добавьте ложку муки и сметаны.

Для мясной подливки обжарьте бекон и сало.

Когда блюдо приготовится, ее следует перемешать, разложить по порциям и посыпать шкварками. Сверху положите брынзу и полейте подливой.

Закарпатский банош

Понадобится: 400 мл молока, 500 мл сметаны, 200 г кукурузной крупы, 1 чайная ложка соли, 100 г брынзы.

Доведите до кипения 50 мл воды, добавьте молоко и сметану, перемешайте и нагрейте до 80 градусов. Затем добавьте крупу небольшими порциями. Посолите и поперчите.

Блюдо будет приготовлено, когда каша загустеет и будет липнуть на стенки казана. Посыпьте брынзой перед подачей.

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