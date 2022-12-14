Штоллен - это очень вкусная и ароматная традиционная рождественская выпечка. Десерт придумали в Германии, но он быстро завоевал всемирную популярность. Это кекс из дрожжевого теста с пряностями, цукатами и сухофруктами, который пропитывают горячим маслом после выпечки. Выпечке придают овальную форму - символ младенца Иисуса. Для пропитки кекс оставляют на несколько недель, поэтому самое время выпечь его уже сейчас, чтобы он "созрел" на Рождество.
Рождественский штоллен - пошаговый рецепт
Для теста:
- Мука - 450 г.
- Сухие дрожжи - 7 г.
- Сливочное масло - 120 г.
- Яйца - 5 шт.
- Молоко - 150 г.
- Коричневый сахар - 3 ст.л.
- Белый сахар - 1 ч.л.
- Цедра 0.5 лимона.
- Ваниль - 1 стручок, или 0.5 ч.л. ванилина.
- Соль - 1 ч. л.
Для начинки:
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- Смесь любимых орехов - 2 стакана.
- Цукаты - 3 ст.л.
- Темный изюм - 3 ст.л.
- Ром или ликер - 100 г.
- Мука - 1 ст.л.
Для покрытия:
- Масло сливочное - 100 г.
- Сахарная пудра - 100 г.
- Ванилин - 0.5 ч.л.
- Сухофрукты, орехи и цукаты смешать в одной миске. Залить ромом и оставить на 6-8 часов. Затем откинуть смесь на сито, обсушить и обвалять начинку в муке, чтобы она не слиплась.
- Для теста на штоллен в глубокой миске смешать молоко с белым сахаром, 4 ложками муки и дрожжами. Перемешать до однородности. Это будет опара. Поставить опару на 20 минут в теплое место.
- Сливочное масло для теста растопить, смешать с ванилью и натертой цедрой лимона.
- В готовую опару всыпать остальную муку, соль и коричневый сахар. Затем добавить масляную смесь и вмешать яйца. Замесить однородное густое тесто. Оно не должно липнуть к рукам.
- В готовое тесто добавить смесь сухофруктов с орехами. Ещё раз вымесить руками тесто, пока начинка не будет равномерно распределена.
- Положить тесто на штоллен в глубокую миску и оставить на 2 часа.
- Выложить тесто для штоллена на противень с пергаментом. Сформировать из него овал. Поставить противень с тестом в теплое место на 1 час.
- Выпекать штоллен в разогретой до 180° духовке 1 час. Через 40 минут верх кекса лучше накрыть фольгой, чтобы он не подгорел.
- Растопить масло для покрытия кекса. Смешать с маслом половину пудры и ванилин.
- Горячий штоллен прямо из печи смазать растопленным маслом с помощью кисточки, затем посыпать сахарной пудрой. Немного подождать, потом опять смазать маслом и посыпать пудрой. Повторять, пока не закончится все масло.
- Штоллен можно есть сразу, но в классическом рецепте его нужно завернуть в бумагу и оставить в сухом темном месте на 2-3 недели, чтобы тесто пропиталось и стало плотным. После этого штоллен полностью готов.