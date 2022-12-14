Немецкий рождественский штоллен понравится всем любителям кексов.

Штоллен - это очень вкусная и ароматная традиционная рождественская выпечка. Десерт придумали в Германии, но он быстро завоевал всемирную популярность. Это кекс из дрожжевого теста с пряностями, цукатами и сухофруктами, который пропитывают горячим маслом после выпечки. Выпечке придают овальную форму - символ младенца Иисуса. Для пропитки кекс оставляют на несколько недель, поэтому самое время выпечь его уже сейчас, чтобы он "созрел" на Рождество.

Рождественский штоллен - пошаговый рецепт

Для теста:

Мука - 450 г.

Сухие дрожжи - 7 г.

Сливочное масло - 120 г.

Яйца - 5 шт.

Молоко - 150 г.

Коричневый сахар - 3 ст.л.

Белый сахар - 1 ч.л.

Цедра 0.5 лимона.

Ваниль - 1 стручок, или 0.5 ч.л. ванилина.

Соль - 1 ч. л.

Для начинки:

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Смесь любимых орехов - 2 стакана.

Цукаты - 3 ст.л.

Темный изюм - 3 ст.л.

Ром или ликер - 100 г.

Мука - 1 ст.л.

Для покрытия:

Масло сливочное - 100 г.

Сахарная пудра - 100 г.

Ванилин - 0.5 ч.л.

Сухофрукты, орехи и цукаты смешать в одной миске. Залить ромом и оставить на 6-8 часов. Затем откинуть смесь на сито, обсушить и обвалять начинку в муке, чтобы она не слиплась. Для теста на штоллен в глубокой миске смешать молоко с белым сахаром, 4 ложками муки и дрожжами. Перемешать до однородности. Это будет опара. Поставить опару на 20 минут в теплое место. Сливочное масло для теста растопить, смешать с ванилью и натертой цедрой лимона. В готовую опару всыпать остальную муку, соль и коричневый сахар. Затем добавить масляную смесь и вмешать яйца. Замесить однородное густое тесто. Оно не должно липнуть к рукам. В готовое тесто добавить смесь сухофруктов с орехами. Ещё раз вымесить руками тесто, пока начинка не будет равномерно распределена. Положить тесто на штоллен в глубокую миску и оставить на 2 часа. Выложить тесто для штоллена на противень с пергаментом. Сформировать из него овал. Поставить противень с тестом в теплое место на 1 час. Выпекать штоллен в разогретой до 180° духовке 1 час. Через 40 минут верх кекса лучше накрыть фольгой, чтобы он не подгорел. Растопить масло для покрытия кекса. Смешать с маслом половину пудры и ванилин. Горячий штоллен прямо из печи смазать растопленным маслом с помощью кисточки, затем посыпать сахарной пудрой. Немного подождать, потом опять смазать маслом и посыпать пудрой. Повторять, пока не закончится все масло. Штоллен можно есть сразу, но в классическом рецепте его нужно завернуть в бумагу и оставить в сухом темном месте на 2-3 недели, чтобы тесто пропиталось и стало плотным. После этого штоллен полностью готов.

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