Симпатичные пасхальные кексы - вкусная альтернатива традиционным пасхам.

Приближается Пасха 2024, которая у украинцев не обходится без вкусной пасхальной выпечки. Традиционным десертом этого дня считаются пасхи, но можно приготовить простую альтернативу - пасхальные кексы. Такое угощение готовится гораздо быстрее и не требует расстойки теста, а ещё его удобно есть руками и брать с собой. Рекомендуем выпекать пасхальные кексы в силиконовых формах или бумажных обертках.

Предлагаем приготовить очень вкусные и симптичные пасхальные кексы - рецепт доступен каждому и точно понравится всем родным.

Пасхальные кексы на сметане

Ингредиенты для кексов:

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мука - 350 г;

сметана - 250 г;

сахар - 150 г;

сливочное масло - 150 г;

яйца - 3 шт.;

сода - 1 ч.л.;

ванилин - щепотка.

Ингредиенты для глазури:

яичный белок - 2 шт.;

сахарная пудра - 100 г;

лимонный сок - пара капель;

присыпка кондитерская по вкусу.

Сливочное масло заранее достаньте из холодильника и оставьте при комнатной температуре. Мягкое масло смешайте с сахаром и яйцами. Добавьте сметану, ванилин, половину муки и соду, перемешайте до однородности. Затем постепенно всыпьте остальную часть муки. По желанию в тесто для кексов можно добавить изюм.

Наполните формы для маффинов тестом наполовину. Выпекайте 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Для глазури очень холодные белки прямо из холодильника взбейте блендером вместе с сахарной пудрой до устойчивой пены (7-8 минут). Во время взбивания добавьте пару капель лимонного сока. Готовые остывшие кексы смажьте глазурью, посыпьте присыпкой и оставьте застывать.

Пасхальные творожные кексы с цукатами

Ингредиенты для кексов:

творог 9% - 400 г;

мука - 400 г;

сахар - 300 г;

яйца - 3 шт.;

молоко - 250 мл;

разрыхлитель для теста - 18 г;

сливочное масло - 100 г;

соль - 0,5 чайн. л.;

апельсиновая цедра - 20 г;

ванильный сахар - 10 г;

изюм - 100 г;

цукаты по вкусу.

Ингредиенты для глазури:

яичный белок - 2 шт.;

сахарная пудра - 250 г;

лимонный сок - 1 стол. л.;

кондитерская посыпка.

Сливочное масло растопите в микроволновке и остудите до комнатной температуры. Цедру апельсина натрите на мелкой терке. Изюм и цукаты залейте кипятком на 15 минут, затем обсушите на салфетках и обваляйте в муке.

Творог протрите через сито или пробейте блендером вместе с сахаром. Добавьте молоко и растопленное масло, взбейте еще раз. Отдельно взбейте яйца с ванильным сахаром. Соедините яичную и творожную массу, всыпьте соль и разрыхлитель. Добавьте изюм, цукаты и апельсиновую цедру. Перемешайте тесто до однородности.

Духовку разогрейте до 180 градусов. Наполните тестом силиконовые или бумажные формы наполовину. Выпекайте пасхальные творожные кексы с изюмом примерно 40 минут, проверяя готовность зубочисткой. Из указанного количества продуктов получится примерно 30 кексов.

Для глазури холодные белки взбейте до устойчивой пены в течение минуты, затем добавляйте сахарную пудру и лимонный сок, продолжая взбивать еще 5-6 минут. Готовая белковая масса не должна при переворачивании стекать. Смажьте кексы глазурью и украсьте посыпкой.

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