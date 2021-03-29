Нежные булочки на дрожжевом тесте понравятся всем сладкоежкам.

Синнабон, или булочка с корицей - невероятно нежное, воздушное и ароматное блюдо. Такая выпечка превосходно подходит к чаю или чашке кофе. Терпкий привкус корицы и мягкое тесто понравятся всем сладкоежкам. Единственным недостатком этого блюда является его высокая калорийность, поэтому перебарщивать с булочками не стоит.

Дрожжевые булочки с корицей и сливочным сыром

Молоко - 200 мл.

Сухие дрожжи - 11 г.

Пшеничная мука - 850 г.

Куриное яйцо - 2 шт.

Сливочное масло - 200 г.

Тростниковый сахар - 200 г.

Ванильный сахар - 10 г.

Сахар - 100 г.

Сахарная пудра - 100 г.

Корица молотая - 20 г.

Соль - 1 ч.л.

Сливочный сыр - 100 г.

Дрожжи развести в слегка подслащенном стакане теплого молока. В отдельной миске взбить яйца. Добавить треть размягченного масла. В яично-масляную смесь добавить сахар и молоко с дрожжами, тщательно перемешать. Муку соединить с солью и частями всыпать в смесь. Замесить тесто. Накрыть полотенцем и поставить на час в теплое место. Оно должно подняться в два раза.

Для начинки масло подогреть в микроволновке, добавить корицу и тростниковый сахар. Тесто раскатать в тонкий пласт размером примерно 40 см на 55 см. Смазать пласт начинкой по всей длине и закрутить в тугой рулет. Разрезать рулет на одинаковые булочки. Получившиеся синнабоны уложить в форму для выпекания, застеленную пергаментом и смазанную сливочным маслом. Выпекать в духовке 30 минут при 175 градусах. Готовые горячие булочки смазать сливочным сыром. По вкусу украсить миндалем и белым шоколадом.

Булочки с корицей и глазурью

Для теста:

Мука - 600 г.

Молоко - 350 г.

Сухие дрожжи - 10 г.

Соль - 1 ч.л.

Сахар - 2 ст.л.

Яйца - 1 шт.

Сливочное масло - 90 г.

Для начинки:

Сливочное масло - 100 г.

Пакетик молотой корицы.

Сахар - 1 стакан.

Для сливочной глазури:

Сыр маскарпоне - 200 г.

Сахарная пудра - 150 г.

1 пакетик ванильного сахара

Ванильный сахар - 1 пакетик.

Молоко - 100 г.

В теплом молоке развести дрожжи и оставить настаиваться. Затем добавить яйца, соль, сахар, муку и растопленное сливочное масло. Замесить тесто, накрыть пленкой и поставить в теплое место на 2 часа. Для начинки растопить сливочное масло, отдельно смешать сахар и корицу. Для глазури соединить сыр, сахарную пудру, ванильный сахар, молоко, замесить вручную венчиком.

Тесто раскатать в прямоугольный пласт толщиной 1 см. Смазать растопленным сливочным маслом. Посыпать смесью сахара и корицы и закатать тесто в тугой рулет. Нарезать на булочки толщиной примерно 5 см. Выпекать 30 минут при температуре 180. Готовые горячие булочки смазать глазурью.

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Автор: Екатерина Пулатова