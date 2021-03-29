Синнабон, или булочка с корицей - невероятно нежное, воздушное и ароматное блюдо. Такая выпечка превосходно подходит к чаю или чашке кофе. Терпкий привкус корицы и мягкое тесто понравятся всем сладкоежкам. Единственным недостатком этого блюда является его высокая калорийность, поэтому перебарщивать с булочками не стоит.
Дрожжевые булочки с корицей и сливочным сыром
- Молоко - 200 мл.
- Сухие дрожжи - 11 г.
- Пшеничная мука - 850 г.
- Куриное яйцо - 2 шт.
- Сливочное масло - 200 г.
- Тростниковый сахар - 200 г.
- Ванильный сахар - 10 г.
- Сахар - 100 г.
- Сахарная пудра - 100 г.
- Корица молотая - 20 г.
- Соль - 1 ч.л.
- Сливочный сыр - 100 г.
Дрожжи развести в слегка подслащенном стакане теплого молока. В отдельной миске взбить яйца. Добавить треть размягченного масла. В яично-масляную смесь добавить сахар и молоко с дрожжами, тщательно перемешать. Муку соединить с солью и частями всыпать в смесь. Замесить тесто. Накрыть полотенцем и поставить на час в теплое место. Оно должно подняться в два раза.
Для начинки масло подогреть в микроволновке, добавить корицу и тростниковый сахар. Тесто раскатать в тонкий пласт размером примерно 40 см на 55 см. Смазать пласт начинкой по всей длине и закрутить в тугой рулет. Разрезать рулет на одинаковые булочки. Получившиеся синнабоны уложить в форму для выпекания, застеленную пергаментом и смазанную сливочным маслом. Выпекать в духовке 30 минут при 175 градусах. Готовые горячие булочки смазать сливочным сыром. По вкусу украсить миндалем и белым шоколадом.
Булочки с корицей и глазурью
Для теста:
- Мука - 600 г.
- Молоко - 350 г.
- Сухие дрожжи - 10 г.
- Соль - 1 ч.л.
- Сахар - 2 ст.л.
- Яйца - 1 шт.
- Сливочное масло - 90 г.
Для начинки:
- Сливочное масло - 100 г.
- Пакетик молотой корицы.
- Сахар - 1 стакан.
Для сливочной глазури:
- Сыр маскарпоне - 200 г.
- Сахарная пудра - 150 г.
- 1 пакетик ванильного сахара
- Ванильный сахар - 1 пакетик.
- Молоко - 100 г.
В теплом молоке развести дрожжи и оставить настаиваться. Затем добавить яйца, соль, сахар, муку и растопленное сливочное масло. Замесить тесто, накрыть пленкой и поставить в теплое место на 2 часа. Для начинки растопить сливочное масло, отдельно смешать сахар и корицу. Для глазури соединить сыр, сахарную пудру, ванильный сахар, молоко, замесить вручную венчиком.
Тесто раскатать в прямоугольный пласт толщиной 1 см. Смазать растопленным сливочным маслом. Посыпать смесью сахара и корицы и закатать тесто в тугой рулет. Нарезать на булочки толщиной примерно 5 см. Выпекать 30 минут при температуре 180. Готовые горячие булочки смазать глазурью.
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