Рецепт булочек с корицей / фото ua.depositphotos.com

Синнабон, или булочка с корицей - невероятно нежное, воздушное и ароматное блюдо. Такая выпечка превосходно подходит к чаю или чашке кофе. Терпкий привкус корицы и мягкое тесто понравятся всем сладкоежкам. Единственным недостатком этого блюда является его высокая калорийность, поэтому перебарщивать с булочками не стоит.

Дрожжевые булочки с корицей и сливочным сыром

  • Молоко - 200 мл.
  • Сухие дрожжи - 11 г.
  • Пшеничная мука - 850 г.
  • Куриное яйцо - 2 шт.
  • Сливочное масло - 200 г.
  • Тростниковый сахар - 200 г.
  • Ванильный сахар - 10 г.
  • Сахар - 100 г.
  • Сахарная пудра - 100 г.
  • Корица молотая - 20 г.
  • Соль - 1 ч.л.
  • Сливочный сыр - 100 г.

Дрожжи развести в слегка подслащенном стакане теплого молока. В отдельной миске взбить яйца. Добавить треть размягченного масла. В яично-масляную смесь добавить сахар и молоко с дрожжами, тщательно перемешать. Муку соединить с солью и частями всыпать в смесь. Замесить тесто. Накрыть полотенцем и поставить на час в теплое место. Оно должно подняться в два раза.

Для начинки масло подогреть в микроволновке, добавить корицу и тростниковый сахар. Тесто раскатать в тонкий пласт размером примерно 40 см на 55 см. Смазать пласт начинкой по всей длине и закрутить в тугой рулет. Разрезать рулет на одинаковые булочки. Получившиеся синнабоны уложить в форму для выпекания, застеленную пергаментом и смазанную сливочным маслом. Выпекать в духовке 30 минут при 175 градусах. Готовые горячие булочки смазать сливочным сыром. По вкусу украсить миндалем и белым шоколадом.

Рецепт булочек с корицей / фото ua.depositphotos.com

Булочки с корицей и глазурью

Для теста:

  • Мука - 600 г.
  • Молоко - 350 г.
  • Сухие дрожжи - 10 г.
  • Соль - 1 ч.л.
  • Сахар - 2 ст.л.
  • Яйца - 1 шт.
  • Сливочное масло - 90 г.

Для начинки:

  • Сливочное масло - 100 г.
  • Пакетик молотой корицы.
  • Сахар - 1 стакан.

Для сливочной глазури:

  • Сыр маскарпоне - 200 г.
  • Сахарная пудра - 150 г.
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • Ванильный сахар - 1 пакетик.
  • Молоко - 100 г.

В теплом молоке развести дрожжи и оставить настаиваться. Затем добавить яйца, соль, сахар, муку и растопленное сливочное масло. Замесить тесто, накрыть пленкой и поставить в теплое место на 2 часа. Для начинки растопить сливочное масло, отдельно смешать сахар и корицу. Для глазури соединить сыр, сахарную пудру, ванильный сахар, молоко, замесить вручную венчиком.

Тесто раскатать в прямоугольный пласт толщиной 1 см. Смазать растопленным сливочным маслом. Посыпать смесью сахара и корицы и закатать тесто в тугой рулет. Нарезать на булочки толщиной примерно 5 см. Выпекать 30 минут при температуре 180. Готовые горячие булочки смазать глазурью.

Читайте также другие рецепты: 

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова