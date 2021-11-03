Закуска из сала на хлебе делает вкуснее любой прием пищи.

Невозможно представить украинскую кухню без сытного и ароматного сала. У каждой семьи есть свой "рабочий" рецепт такого угощения гостей или на каждый день. Закуска из сала на ломтике хлеба – идеальное начало трапезы для разжигания аппетита.

Готовится она очень просто: достаточно пропустить через мясорубку нужные ингредиенты. Закуски можно приготовить побольше и хранить в банке в холодильнике, пока не придет её золотое время.

Острая закуска из сала с чесноком

Если вы не хотите делать блюдо острым, замените острый перец на зелень.

Сало свиное - 600 г.

Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - 2 зубчика.

Перец жгучий - 1 шт.

Укроп - 2 ст.л.

Соль и перец по вкусу.

Молоко - 120 мл.

Сало прокрутить через мясорубку. Выложить сало в сковороду и поджарить. Добавить в сковороду мелко порезанный на четвертинки лук. Обжарить лук до золотистого цвета и убрать - он нужен только для запаха. Убрать шкварки когда сало вытопится и влить в жир молоко.

Шкварки перемолоть через мясорубку и вернуть в сковороду. В растопленный жир с молоком добавить мелко нарезанный перец, укроп, выдавленный через пресс чеснок, посолить и поперчить. После добавления всех ингредиентов тушить 2 минуты и оставить для полного остывания.

Закуска из сала "светофор"

Сало - 600 г.

Желатин - 25 г.

Вода - 200 мл.

Хмели-сунели - 1,5 ч. л.

Куркума - 2 ч. л.

Паприка - 2 ч. л.

Читайте такжеПесочное кольцо с арахисом: вкус детства в домашней духовкеСало перемолоть в мясорубке. Желатин залить горячей водой, перемешать и оставить до полного остывания. Влить желатин к салу и перемешать. Разделить молотое сало на 3 части. В одну из частей сала добавить хмели-сунели, во вторую куркуму, в третью паприку.

Выложить три массы в отдельные контейнеры и поставить в морозилку на 2 часа.

Закуска из сала с зеленью за 5 минут

Сало свежее - 1 кг.

Чеснок - 6 зубчиков.

Укроп - пучок.

Петрушка - пучок.

Перец черный молотый - 1 ч.л.

Красный молотый перец - щепотка.

Соль по вкусу.

Все ингредиенты смешать в миске и перемолоть на мясорубке. Поставить в холодильник на 2 часа перед подачей.

Автор: Екатерина Пулатова