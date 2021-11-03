Закуска с салом и чесноком / depositphotos.com

Невозможно представить украинскую кухню без сытного и ароматного сала. У каждой семьи есть свой "рабочий" рецепт такого угощения гостей или на каждый день. Закуска из сала на ломтике хлеба – идеальное начало трапезы для разжигания аппетита.

Готовится она очень просто: достаточно пропустить через мясорубку нужные ингредиенты. Закуски можно приготовить побольше и хранить в банке в холодильнике, пока не придет её золотое время.

Острая закуска из сала с чесноком

Если вы не хотите делать блюдо острым, замените острый перец на зелень.

  • Сало свиное - 600 г.
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Чеснок - 2 зубчика.
  • Перец жгучий - 1 шт.
  • Укроп - 2 ст.л.
  • Соль и перец по вкусу.
  • Молоко - 120 мл.

Сало прокрутить через мясорубку. Выложить сало в сковороду и поджарить. Добавить в сковороду мелко порезанный на четвертинки лук. Обжарить лук до золотистого цвета и убрать - он нужен только для запаха. Убрать шкварки когда сало вытопится и влить в жир молоко. 

Шкварки перемолоть через мясорубку и вернуть в сковороду. В растопленный жир с молоком добавить мелко нарезанный перец, укроп, выдавленный через пресс чеснок, посолить и поперчить. После добавления всех ингредиентов тушить 2 минуты и оставить для полного остывания.

Закуска из сала рецепт / фото ua.depositphotos.com

Закуска из сала "светофор"

  • Сало - 600 г.
  • Желатин - 25 г.
  • Вода - 200 мл.
  • Хмели-сунели - 1,5 ч. л.
  • Куркума - 2 ч. л.
  • Паприка - 2 ч. л.

Читайте такжеПесочное кольцо с арахисом: вкус детства в домашней духовкеСало перемолоть в мясорубке. Желатин залить горячей водой, перемешать и оставить до полного остывания. Влить желатин к салу и перемешать. Разделить молотое сало на 3 части. В одну из частей сала добавить хмели-сунели, во вторую куркуму, в третью паприку.

Выложить три массы в отдельные контейнеры и поставить в морозилку на 2 часа.

Закуска из сала с зеленью за 5 минут

  • Сало свежее - 1 кг.
  • Чеснок - 6 зубчиков.
  • Укроп - пучок.
  • Петрушка - пучок.
  • Перец черный молотый - 1 ч.л.
  • Красный молотый перец - щепотка.
  • Соль по вкусу.

Все ингредиенты смешать в миске и перемолоть на мясорубке. Поставить в холодильник на 2 часа перед подачей.

Автор: Екатерина Пулатова