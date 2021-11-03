Невозможно представить украинскую кухню без сытного и ароматного сала. У каждой семьи есть свой "рабочий" рецепт такого угощения гостей или на каждый день. Закуска из сала на ломтике хлеба – идеальное начало трапезы для разжигания аппетита.
Готовится она очень просто: достаточно пропустить через мясорубку нужные ингредиенты. Закуски можно приготовить побольше и хранить в банке в холодильнике, пока не придет её золотое время.
Острая закуска из сала с чесноком
Если вы не хотите делать блюдо острым, замените острый перец на зелень.
- Сало свиное - 600 г.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Чеснок - 2 зубчика.
- Перец жгучий - 1 шт.
- Укроп - 2 ст.л.
- Соль и перец по вкусу.
- Молоко - 120 мл.
Сало прокрутить через мясорубку. Выложить сало в сковороду и поджарить. Добавить в сковороду мелко порезанный на четвертинки лук. Обжарить лук до золотистого цвета и убрать - он нужен только для запаха. Убрать шкварки когда сало вытопится и влить в жир молоко.
Шкварки перемолоть через мясорубку и вернуть в сковороду. В растопленный жир с молоком добавить мелко нарезанный перец, укроп, выдавленный через пресс чеснок, посолить и поперчить. После добавления всех ингредиентов тушить 2 минуты и оставить для полного остывания.
Закуска из сала "светофор"
- Сало - 600 г.
- Желатин - 25 г.
- Вода - 200 мл.
- Хмели-сунели - 1,5 ч. л.
- Куркума - 2 ч. л.
- Паприка - 2 ч. л.
Читайте такжеПесочное кольцо с арахисом: вкус детства в домашней духовкеСало перемолоть в мясорубке. Желатин залить горячей водой, перемешать и оставить до полного остывания. Влить желатин к салу и перемешать. Разделить молотое сало на 3 части. В одну из частей сала добавить хмели-сунели, во вторую куркуму, в третью паприку.
Выложить три массы в отдельные контейнеры и поставить в морозилку на 2 часа.
Закуска из сала с зеленью за 5 минут
- Сало свежее - 1 кг.
- Чеснок - 6 зубчиков.
- Укроп - пучок.
- Петрушка - пучок.
- Перец черный молотый - 1 ч.л.
- Красный молотый перец - щепотка.
- Соль по вкусу.
Все ингредиенты смешать в миске и перемолоть на мясорубке. Поставить в холодильник на 2 часа перед подачей.