Президент пригласила Владимира Зеленского посетить Грузию.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что в отношениях с Украиной ранее было утрачено время для отстаивания общих интересов, и, в частности, в вопросе европейской и евроатлантической интеграции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зурабишвили сказала в Киеве во время пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Она отметила, что официального визита президента Грузии в Украину не было уже 15 лет, хотя Зурабишвили приезжала на церемонию инаугурации Зеленского в 2019 году.

"К сожалению, после этого некоторое время было потеряно, время, которое мы должны были использовать в углублении отношений между нашими странами, и так же для укрепления наших общих целей относительно (интеграции) в НАТО и Европейский Союз", - сказала Зурабишвили.

Президент Грузии заявила, что осторожно относилась к отношениям с Украиной и считала необходимым вернуть посла Грузии в Украину. "Считаю, что президенты обеих стран должны осторожно относиться к нашим отношениям", - сказала Зурабишвили и добавила, что отношения между странами основаны на дружбе между грузинским и украинским народами, и на совместной поддержке суверенитета и территориальной целостности обеих стран.

Также Зурабишвили заявила, что Грузия и Украина имеют общие задачи и цели - это, прежде всего, деоккупация территорий, захваченных Россией, путь к членству в Евросоюзе и НАТО и рост регионального сотрудничества.

"У пути интеграции в ЕС не существует альтернативы. Для наших стран - это одна серьезная перспектива, и мы достигли большого прогресса на этом пути", - заявила Зурабишвили.

Также президент добавила, что обе страны достигли большого успеха на пути к приведению совместимости Вооруженных сил Украины и Грузии с армиями стран-членов НАТО.

"Наша задача на пути интеграции - усилить сотрудничество, и это касается кибербезопасности и безопасности в Черном море ", - сказала Зурабишвили.

Отдельно она сказала, что приглашает Зеленского посетить Грузию.

Кроме того, Зурабишвили отметила, что Грузия решит, кто будет ее представлять на инаугурационном саммите "Крымской платформы".

Как сообщал УНИАН, в мае 2020 года, после назначения экс-президента Грузии Михеила Саакашвили председателем Исполнительного Комитета реформ в правительстве Украины, грузинские власти решили отозвать своего посла.

При этом грузинские власти заверили, что о разрыве дипломатических отношений между странами речь не ведется.

В апреле 2021 года после длительного перерыва в Киев вернулся посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе.

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Автор: Виталий Саенко