В список попали Ляшко, Тимошенко и Порошенко.

Политики старой формации пытаются привычными способами удержать доверие электората, однако сегодня эти методы вызывают улыбку.

Журналисты программы "Секретные материалы" на 2+2 составили рейтинг самых примитивных пиар-акций политиков прошлой эры.

В него попала Юлия Тимошенко, которая недавно прямо на трассе пыталась купить яблоки. Видео она сразу выложила в Instagram, а продавщиц поздравила с Днем бабушек.

"Бабушки - это ее целевая аудитория, главные избиратели", - объясняет политический эксперт Владимир Фесенко.

Читайте такжеЗеленский и Порошенко возглавили антирейтинг кандидатов на пост президента (инфографика)"Дары осени" собирает и экс-президент Петр Порошенко, который недавно выложил в сеть фото с тремя ведрами опят. Фото стало вирусным в соцсети.

По словам Фесенко, Порошенко таким образом пытается показать людям, мол, он такой, как они - собирает грибы. История с грибами произошла после другой пиар-акции с клубникой для военных, после которой Порошенко уехал на элитный отдых за границу.

Главный "радикал" Олег Ляшко уже готовится к выборам и активно пиарится на фоне электората. Он ездит по регионам, встречается с "рабочим классом", и общается с пенсионерами. И, конечно, также критикует власть.

Мэр Киева Виталий Кличко традиционно радует всех оговорками, нардеп от ОПЗ Илья Кива - эпатажным поведением, а "слуга" Николай Тищенко - знаниями о ценах на продукты.

Автор: Виолетта Орлова