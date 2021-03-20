Министерстве иностранных дел Украины назвали юридически ничтожным указ президента РФ Владимира Путина о лишении украинцев права владеть землей в оккупированном Россией Крыму.
Как заявил в комментарии УНИАН пресс-секретарь МИД Олег Николенко, запрет владеть землей в большинстве районов Крыма идет в русле российской политики притеснений, дискриминации и вытеснения граждан Украины с временно оккупированного полуострова.
«В худших традициях своих исторических предшественников руководство России фактически продолжает обрусение Крыма», - отметил спикер.
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По его словам, указ президента РФ № 201 юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий для Украины.
«После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных владельцев на земельные участки будут восстановлены», - заявил Николенко.
Представитель МИД отметил, что Россия в очередной раз демонстрирует вызывающее пренебрежение основополагающими нормами и принципами права, в том числе и международного.
По его заверениям, такие действия не останутся без должной оценки международного сообщества.
"Лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания Крымской платформы и ее инаугурационного саммита в этом году", - подытожил Николенко.
Что предшествовало:
Как сообщал УНИАН, 20 марта 2020 года президент РФ своим указом расширил перечень территорий, где иностранцы не могут владеть земельными участками. В перечень попало большинство районов в оккупированном Крыму.
Сегодня указ вступил в силу.
Министерство иностранных дел Украины заявило, что Украина будет обращаться в международные суды в связи с установлением Россией запрета для украинцев владеть землей в оккупированному Крыму.
В Европейском союзе считают этот указ Путина нарушением международного гуманитарного права.
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