В Министерстве иностранных дел убеждены, что Украина после деоккупации восстановит нарушенные Россией права законных владельцев на земельные участки в Крыму.

Министерстве иностранных дел Украины назвали юридически ничтожным указ президента РФ Владимира Путина о лишении украинцев права владеть землей в оккупированном Россией Крыму.

Как заявил в комментарии УНИАН пресс-секретарь МИД Олег Николенко, запрет владеть землей в большинстве районов Крыма идет в русле российской политики притеснений, дискриминации и вытеснения граждан Украины с временно оккупированного полуострова.

«В худших традициях своих исторических предшественников руководство России фактически продолжает обрусение Крыма», - отметил спикер.

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По его словам, указ президента РФ № 201 юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий для Украины.

«После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных владельцев на земельные участки будут восстановлены», - заявил Николенко.

Представитель МИД отметил, что Россия в очередной раз демонстрирует вызывающее пренебрежение основополагающими нормами и принципами права, в том числе и международного.

По его заверениям, такие действия не останутся без должной оценки международного сообщества.

"Лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания Крымской платформы и ее инаугурационного саммита в этом году", - подытожил Николенко.

Что предшествовало:

Как сообщал УНИАН, 20 марта 2020 года президент РФ своим указом расширил перечень территорий, где иностранцы не могут владеть земельными участками. В перечень попало большинство районов в оккупированном Крыму.

Сегодня указ вступил в силу.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что Украина будет обращаться в международные суды в связи с установлением Россией запрета для украинцев владеть землей в оккупированному Крыму.

В Европейском союзе считают этот указ Путина нарушением международного гуманитарного права.

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Автор: Виталий Саенко