У президента Украины сегодня был длительный и предметный телефонный разговор с представителем Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский подробно объяснил Александру Лукашенко "невозможность нашего столкновения".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил в видеообращении, размещенном в Telegram-канале.

"У меня состоялся телефонный разговор с Александром Лукашенко. Мы не разговаривали с ним два года. А сегодня я говорил с ним долго, очень предметно. Я объяснил ему подробно невозможность нашего столкновения. Я не хочу, чтобы ракеты, самолеты, вертолеты летели в Украину из Беларуси. Я не хочу, чтобы шли войска в Украину из Беларуси. И он меня заверил в этом", - рассказал Зеленский.

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