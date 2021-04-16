Украинский президент в Париже встретится со своим коллегой Эммануэлем Макроном.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыли во Францию с официальным визитом.

Читайте такжеВстреча Зеленского, Макрона и Меркель: что известно, какие вопросы будут обсуждатьВ Париже, в Елисейском дворце началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона в формате тет-а-тет.

На повестке дня встречи президентов будут вопросы наращивания военного присутствия РФ у границ Украины и статус украинских реформ, в частности, создание независимой и надежной судебной власти.

К переговорам Зеленского и Макрона присоединится по видеосвязи канцлер Германии Ангела Меркель.

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Автор: Ирина Погорелая