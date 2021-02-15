Президент отметил, что для Украины важно быть представленной на выставке такого уровня.

Президент Владимир Зеленский вместе с супругой в рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты посетил Всемирную выставку «Экспо-2020» в Дубае, где ознакомился с презентацией национального павильона и экспозиции Украины на выставке.

Читайте такжеЗеленский охарактеризовал отношения между Украиной и ОАЭ как достаточно динамичные (видео)Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

«Для Украины очень важно быть высоко представленной на выставке такого уровня. Мы – среди крупнейших экспортеров аграрной продукции в мире и делаем значительный вклад в продовольственную безопасность многих стран», – подчеркнул Зеленский.

В украинском павильоне рассказали, что он заработает в тестовом режиме в начале августа 2021 года. Открытие самой выставки «Экспо-2020» в связи с пандемией COVID-19 перенесено на октябрь 2021 года.

Украинский павильон общей площадью 2600 кв. м (4 этажа и 15 м в высоту) будет оформлен с использованием украинской стилистики и орнамента. На входе в павильон будет расположено пшеничное поле в виде карты Украины. Колоски будут трансформироваться из натуральной пшеницы в нанопшеницу из светодиодного волокна.

Как отметила секретарь комитета по подготовке и обеспечению участия Украины в «Экспо-2020» Алина Шишкина, тема павильона называется «Смарт Украина: объединяя мир».

«Основная цель – это ребрендинг Украины как надежной страны-партнера, с которой хочется работать, торговать и которую хочется увидеть собственными глазами», - добавила она.

Визит Зеленского в ОАЭ

13 февраля президент и первая леди Украины прибыли в Объединенные Арабские Эмираты, где будут находиться с официальным визитом 14-15 февраля. Эти два дня будут насыщены важными встречами, результатом которых станет углубление сотрудничества между двумя странами и подписание ряда документов.

По прилету Зеленский в интервью Emirates News Agency охарактеризовал двусторонние отношения между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами как достаточно динамичные.

14 февраля украинская делегация под председательством президента Владимира Зеленского подписала в Объединенных Арабских Эмиратах меморандумы и контракты на общую сумму от $3 млрд.

Кроме того, ОАЭ намерены увеличить товарооборот и инвестиции в агросектор Украины в 10 раз - до $2 млрд в год.

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Автор: Анна Нагорная