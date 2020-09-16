За Юрия Бойко могли бы проголосовать 15,5% опрошенных, Петра Порошенко - 14%, Юлию Тимошенко - 9,3%, Игоря Смешко - 6,4%, Олега Ляшко, Сергея Притулу и Владимира Гройсмана - по 3,6%.

В президентском рейтинге лидером остается Владимир Зеленский, которого готовы поддержать на выборах 29% тех, кто определился и намерен участвовать в голосовании.

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Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в начале сентября.

В то же время за Юрия Бойко могли бы проголосовать 15,5% таких опрошенных, Петра Порошенко - 14%, Юлию Тимошенко - 9,3%, Игоря Смешко - 6,4%, Олега Ляшко, Сергея Притулу и Владимира Гройсмана - по 3,6% . Рейтинг других кандидатов - ниже 3%. Тех, кто не определился, около 14%.

Но динамика показывает, что Зеленский теряет электоральные баллы.

Также отмечается, что 35% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского, 57% - не удовлетворены. Деятельностью председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 23%, недовольны - 55%, затруднились оценить - 23%. Работой премьер-министра Дениса Шмыгаля довольны лишь 14%, не удовлетворены - 59%, затруднились оценить - 27%.

Опрос проведен Социологической группой «Рейтинг» 3-6 сентября. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Рейтинги Зеленского: данные предварительного опроса соцгруппы "Рейтинг"

По результатам проведенного в конце августа-начале сентября опроса соцгруппы "Рейтинг", президент Владимир Зеленский возглавлял рейтинг доверия к ключевым украинским политикам, ему доверяли 44% населения, не доверяли – 51%.

По данным опроса, уровень доверия к президенту Зеленского (44%) выше, чем за аналогичный период каденции был у президента Порошенко (25%) и Виктора Януковича (26%).

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Автор: Леся Лещенко