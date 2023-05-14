Глава государства с канцлером Германии встретился с украинскими военными, которые проходят обучение на военной базе в Аахене.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Германию 14 мая посетил военную базу в городе Аахен, где проходят обучение украинские военнослужащие.

Как сообщили в Офисе президента, Зеленский вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем пообщались с украинскими воинами, а также вручил им государственные награды.

"Хочу поблагодарить вас, ребята, за то, что представляете наше государство. Мы сегодня разговаривали с канцлером - все уважают наши Вооруженные Силы. Мы вас ждем дома, возвращайтесь и делайте нашу армию на поле боя еще мощнее", - сказал глава государства.

Видео дня

Зеленский отдельно выразил благодарность Шольцу за поддержку тренировочной миссии для украинских защитников. Президент и канцлер ознакомились с процессом обучения, а также осмотрели немецкую военную технику, на которой тренируются наши военные и которую предоставляют Украине.

Кроме этого, Зеленский вручил бойцам государственные награды. "За личное мужество, самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга украинские воины были награждены орденами "За мужество" III степени", - говорится в сообщении.

Визит Зеленского в Германию 14 мая 2023 - что известно

Как сообщал УНИАН, в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский побывал с официальным визитом в Германии.

Во дворце Бельвю немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер принял президента Украины Владимира Зеленского. Встреча проходила в условиях усиленных мер безопасности. Во время своего визита в Берлин президент Украины встретился также с канцлером Олафом Шольцем.

В Германии Зеленский отметил, что именно сейчас время, чтобы уже в этом году мы отмечали завершение этой войны и что уже в этом году можем сделать поражение агрессора необратимым.

Канцлер Германии Шольц объявил о новом большом пакете военной помощи Украине. Его общая стоимость составляет 2,7 миллиарда евро. В том числе - боевые танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T.

Вас также могут заинтересовать новости: