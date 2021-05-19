Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Сибигу с должности посла Украины в Турции.
Об этом говорится в указе главы государства №200/2021 от 19 мая.
"Уволить Сибигу Андрея Ивановича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турецкой Республике", - сказано в указе.
Напомним, Сибига был назначен послом в Турции в августе 2016 года.
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Сибига до назначения послом занимал должность директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины.
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