Андрей Сибига был послом Украины в Турции почти 5 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Сибигу с должности посла Украины в Турции.

Об этом говорится в указе главы государства №200/2021 от 19 мая.

"Уволить Сибигу Андрея Ивановича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турецкой Республике", - сказано в указе.

Напомним, Сибига был назначен послом в Турции в августе 2016 года.

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Сибига до назначения послом занимал должность директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

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Автор: Виталий Саенко