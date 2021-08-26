Андрей Шевченко занимал должность посла Украины в Канаде с 2015 года.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Канаде и Международной организации гражданской авиации (ІКАО) Андрея Шевченко.

Об этом говорится в указе главы государства №444 от 25 августа.

"Уволить Шевченко Андрея Витальевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Канаде и с должности Представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ІКАО) по совместительству", - говорится в указе президента.

Назначение Андрея Шевченко

Как сообщал УНИАН, известный тележурналист, политик и общественный деятель Андрей Шевченко был назначен послом в Канаде в сентябре 2015 года.

Шевченко был народным депутатом Верховной Рады 5-го, 6-го и 7-го созывов. Он также один из основателей "5 канала", обладатель премий "Телетриумф" и Press Freedom Award ("Репортеры без границ").

Автор: Виталий Саенко