Ко Дню Независимости Зеленский раздал десятки наград / REUTERS

Президент Владимир Зеленский наградил орденом "За заслуги" II степени городского голову Бучи Анатолия Федорука, который в 2014 году поддержал действия Януковича и выступал против Евромайдана.

Об этом сообщает общественное движение Честно.

Участников протестного движения Федорук называл "террористами".

Представители местной общественности в 2014 году критиковали действия Федорука, потому что тот, по данным региональных СМИ, покинул "Партию регионов" только через несколько дней после расстрелов демонстрантов на Майдане.

Федорук жмет руку Януковичу / скриншот

Активисты призвала мэра сложить полномочия, однако он кресло не покинул.

Федорук возглавляет Бучу с 1998 года. В октябре 2020-го был переизбран от партии "Слуга народа".

Генпрокуратура обвиняет его в незаконном распределении земли. Суд избирал Федоруку меру пресечения в виде домашнего ареста, но впоследствии политик вернулся к исполнению обязанностей мэра города, а судебные заседания отложили.

Ко Дню независимости Зеленский раздал десятки наград, в частности футболисту и бывшему тренеру украинской сборной Андрей Шевченко, артисту MONATIK и певице, которая живет и работает в России, Софии Ротару.

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Автор: Яна Ставская