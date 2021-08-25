Федорук покинул "Партию регионов" только через несколько дней после расстрелов активистов на Майдане.

Президент Владимир Зеленский наградил орденом "За заслуги" II степени городского голову Бучи Анатолия Федорука, который в 2014 году поддержал действия Януковича и выступал против Евромайдана.

Об этом сообщает общественное движение Честно.

Участников протестного движения Федорук называл "террористами".

Представители местной общественности в 2014 году критиковали действия Федорука, потому что тот, по данным региональных СМИ, покинул "Партию регионов" только через несколько дней после расстрелов демонстрантов на Майдане.

Активисты призвала мэра сложить полномочия, однако он кресло не покинул.

Федорук возглавляет Бучу с 1998 года. В октябре 2020-го был переизбран от партии "Слуга народа".

Генпрокуратура обвиняет его в незаконном распределении земли. Суд избирал Федоруку меру пресечения в виде домашнего ареста, но впоследствии политик вернулся к исполнению обязанностей мэра города, а судебные заседания отложили.

Ко Дню независимости Зеленский раздал десятки наград, в частности футболисту и бывшему тренеру украинской сборной Андрей Шевченко, артисту MONATIK и певице, которая живет и работает в России, Софии Ротару.

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Автор: Яна Ставская