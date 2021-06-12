В документе обозначены приоритеты усовершенствования законодательства о судоустройстве, статусе судей, судопроизводстве и других институтах правосудия.

Президент Владимир Зеленский подписал указ «О Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы».

Как сообщает пресс-служба офиса главы государства, стратегия определяет основные принципы и направления развития системы правосудия с учетом лучших международных практик.

В документе обозначены приоритеты усовершенствования законодательства о судоустройстве, статусе судей, судопроизводстве и других институтах правосудия, а также о внедрении неотложных мер по улучшению деятельности правовых институтов.

Также в документе определены проблемы, которые необходимо решить для дальнейшего усовершенствования функционирования судебной власти и осуществления правосудия.

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Одним из направлений стратегии является улучшение доступа к правосудию. Планируется провести аудит системы местных судов с целью определения проблем и недостатков ее функционирования. Также документ ставит целью усиление функциональной и процессуальной действенности Верховного суда.

Кроме того, следует обеспечить необходимые ресурсы для эффективной организации работы Высшего антикоррупционного суда. В частности, это постоянные помещения, отвечающие строительным нормам и стандартам по безопасности.

Стратегия развития системы правосудия: что еще предусматривает документ

В частности, стратегия предусматривает усовершенствование методики определения ставок судебного сбора для отдельных категорий дел для облегчения доступа к правосудию.

Планируется установить для отдельных категорий дел обязательный досудебный порядок урегулирования споров с использованием медиации и других практик, а также проработать вопрос о введении института мирового судьи.

Одной из целей стратегии является укрепление независимости судебной власти и ее подотчетности обществу. В частности, формирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия будет происходить по результатам открытого конкурса, проведенного с участием международных экспертов.

Также в документе говорится о развитии органов и усовершенствовании института адвокатуры.

Кроме того, стратегия предполагает усовершенствование механизмов проверки добропорядочности судей Конституционного суда Украины и соблюдения ими стандартов профессиональной этики. Предлагается изменить процедуры конкурсного отбора кандидатур на должность судьи КС, их проверки на добропорядочность и соответствие уровню профессиональной компетентности с возможным привлечением международных экспертов. Предусматривается введение механизма защиты судей Конституционного суда от политического и иного давления при принятии решений и выводов.

Согласно указу, Комиссия по вопросам правовой реформы вместе с представителями органов центральной и местной власти, общественности и экспертов должна разработать План действий по реализации Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы.

Также Комиссия по вопросам правовой реформы будет информировать президента о состоянии реализации положений этой стратегии.

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Автор: Виктория Токарева