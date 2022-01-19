По словам президента, Украина готова к любому развитию событий относительно агрессии со стороны России, но делается все для установления мира именно мирным путем.

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина имеет сейчас как никогда высокий уровень поддержки в решенные вопросов по агрессии со стороны России.

Об этом глава государства сообщил в распространенном в его Telegram-канале видеообращении к украинцам.

Он подчеркнул, что Украина не хочет войны, но Украина должна всегда быть готовой к ней.

"Украина постоянно усиливает свои оборонные возможности. У нас сильная, смелая, готовая каждый день ко всему армия", - подчеркнул Зеленский.

Президент рассказал, что каждое его утро начинается с информации о реальной ситуации на Донбассе и вблизи границ страны.

"Мы знаем обо всех возможных угрозах и понимаем все возможные наши ответные действия", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина рассчитывает в первую очередь только на себя, но не потому, что нет поддержки, она есть, "а потому что у нее есть достоинство и гордость".

"И именно из-за этого у нас есть партнеры. И уровень их поддержки, и международной коалиции высок как никогда. И это не новость. Мы все знаем. Мы ко всему готовы. Но делаем все, чтобы в итоге нам это не понадобилось. Мы делаем все для решения дипломатическим путем. Делаем все для наступления мира в Украине", - подчеркнул Зеленский.

Читайте такжеЗеленский попросил у НАТО усиления практической поддержки для УкраиныКак сообщал УНИАН, 19 января вечером президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам относительно агрессии России, отметив, что эти риски существуют уже не один день и не стали больше. Президент призвал граждан не паниковать, сохранять спокойствие и холодную голову, уверенность в своих силах, в нашей армии, в нашей Украине.

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