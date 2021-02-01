В сентябре 2019 года Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский считает неправильным решение опубликовать стенограмму его телефонного разговора с бывшим президентом США Дональдом Трампом осенью 2019 года.

Об этом Зеленский сказал в интервью Axios, которое вышло на американском канале HBO, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Когда на страницах многих медиа появлялась моя фамилия, я читал, что Трамп давил на меня. Во-первых, это было очень обидно. Потому что я - президент Украины. Мы меньше США, но мы - независимая страна! И мы это доказали и России, когда сохранили свою независимость. И доказываем это. Поэтому Трамп не давил на меня, и я никогда такого не скажу. Потому что речь идет о президенте. Я не просто гражданин", - заявил он.

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При этом глава государства отметил, что делал все возможное, чтобы Украину не втягивали во внутренние политические события в США.

"Неприятность одна была. Раньше я об этом не говорил. Между людьми, между политиками, между президентами разговоры, которые с обеих сторон содержат ту или иную информацию. И ты должен отвечать за эту информацию, которую доносишь другой стороне. Я не хотел, чтобы меня или Украину затем обвинили, что мы вовлечены во внутреннюю политику США, влияем на эту политику, влияем, не дай Бог, на выбор свободного американского народа. Я этого не хотел, и поэтому действительно делал все, чтобы Украина не была в это вовлечена. И она почти не была в это вовлечена", - добавил он.

Однако, по словам Зеленского, для него "были не очень понятные вещи", когда была опубликована стенограмма разговора с Трампом.

"Я считаю, что это очень неправильно. И опубликовала это не Украина", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что он бы этого никогда этого не допустил.

"Неважно, о чем мы говорили. Это первый серьезный разговор между двумя президентами, между стратегическими партнерами. И в любом случае никто из нас не имеет права публиковать такие вещи. Это личные вещи. Да, мы не принадлежим сами себе, потому что мы президенты, которых избрал народ. Но я считаю, что такого не может быть. Это неправильно, и это было началом всего этого кейса", - добавил глава государства.

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Импичмент Трампа через Украину

В сентябре 2019 года в США началось расследование о возможности импичмента Трампа, после того, как сотрудник спецслужб написал жалобу о давлении, которое президент США, по его данным, оказывал на Зеленского с целью навредить своему сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.

25 сентября 2019 года Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.

30 сентября 2019 года Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований "по команде" других стран.

19 декабря 2019 года Палата представителей объявила импичмент Трампу по двум представленным демократами статьям обвинения: в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса.

Обвинения строились на факте замораживания военной помощи для Украины летом 2019 года и на показаниях о том, что президент требовал от Киева провести расследование деятельности сына Байдена в Украине.

Обвинения в препятствовании деятельности Конгресса были связаны с тем, что Белый дом запретил давать показания чиновникам и предоставлять документы по расследованию.

6 февраля 2020 года Сенат США оправдал Трампа.

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Автор: Константин Гончаров