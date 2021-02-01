Президент Украины Владимир Зеленский считает неправильным решение опубликовать стенограмму его телефонного разговора с бывшим президентом США Дональдом Трампом осенью 2019 года.
Об этом Зеленский сказал в интервью Axios, которое вышло на американском канале HBO, сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Когда на страницах многих медиа появлялась моя фамилия, я читал, что Трамп давил на меня. Во-первых, это было очень обидно. Потому что я - президент Украины. Мы меньше США, но мы - независимая страна! И мы это доказали и России, когда сохранили свою независимость. И доказываем это. Поэтому Трамп не давил на меня, и я никогда такого не скажу. Потому что речь идет о президенте. Я не просто гражданин", - заявил он.
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При этом глава государства отметил, что делал все возможное, чтобы Украину не втягивали во внутренние политические события в США.
"Неприятность одна была. Раньше я об этом не говорил. Между людьми, между политиками, между президентами разговоры, которые с обеих сторон содержат ту или иную информацию. И ты должен отвечать за эту информацию, которую доносишь другой стороне. Я не хотел, чтобы меня или Украину затем обвинили, что мы вовлечены во внутреннюю политику США, влияем на эту политику, влияем, не дай Бог, на выбор свободного американского народа. Я этого не хотел, и поэтому действительно делал все, чтобы Украина не была в это вовлечена. И она почти не была в это вовлечена", - добавил он.
Однако, по словам Зеленского, для него "были не очень понятные вещи", когда была опубликована стенограмма разговора с Трампом.
"Я считаю, что это очень неправильно. И опубликовала это не Украина", - подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что он бы этого никогда этого не допустил.
"Неважно, о чем мы говорили. Это первый серьезный разговор между двумя президентами, между стратегическими партнерами. И в любом случае никто из нас не имеет права публиковать такие вещи. Это личные вещи. Да, мы не принадлежим сами себе, потому что мы президенты, которых избрал народ. Но я считаю, что такого не может быть. Это неправильно, и это было началом всего этого кейса", - добавил глава государства.
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Импичмент Трампа через Украину
- В сентябре 2019 года в США началось расследование о возможности импичмента Трампа, после того, как сотрудник спецслужб написал жалобу о давлении, которое президент США, по его данным, оказывал на Зеленского с целью навредить своему сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.
- 25 сентября 2019 года Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.
- 30 сентября 2019 года Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований "по команде" других стран.
- 19 декабря 2019 года Палата представителей объявила импичмент Трампу по двум представленным демократами статьям обвинения: в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса.
- Обвинения строились на факте замораживания военной помощи для Украины летом 2019 года и на показаниях о том, что президент требовал от Киева провести расследование деятельности сына Байдена в Украине.
- Обвинения в препятствовании деятельности Конгресса были связаны с тем, что Белый дом запретил давать показания чиновникам и предоставлять документы по расследованию.
- 6 февраля 2020 года Сенат США оправдал Трампа.
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