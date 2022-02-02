Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все предоставленное вооружение Украина планирует использовать исключительно для защиты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции по результатам встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
Президент подчеркнул, что уже не первый год в Украине продолжаются война, эскалация и оккупация.
"Поэтому говорить о том, что мы видим в этом (оказании военной помощи Украине - УНИАН) те или иные тактические шаги с нашей стороны, я считаю, несправедливо. Мы уже давно фундаментально понимаем, что делать и что нам нужно, чтобы защищать нашу родину", - подчеркнул он.
Зеленский добавил, что после оккупации части территории Украина наращивает уровень обороноспособности и способности армии.
"Я не готов сегодня говорить, о чем, с какой страной мы детально договариваемся и что мы получаем. Для нас очень важно, что все это оружие - это защита. Мы думаем только о мире, мы думаем только о деоккупации территорий и только дипломатическим путем. Мы говорим о том, что сегодня мы больше не отдадим ни одного участка нашей земли, мы не отдадим наши территории, какая бы цена этого дела не была", - сказал глава государства.
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По его словам, Украина имеет не только план действий, но и отдельный перечень того, что нужно для армии.
"Это очень важные и понятные шаги. Поэтому это вопрос именно сдерживания", - пояснил Зеленский.
Он подчеркнул, что дипломатические шаги отдельно осуществляет не только Украина, но и лидеры других европейских государств, которые и общаются с Россией в разных форматах, но и готовят перечень важных санкций".
"Здесь просто есть различие у народа Украины и у некоторых лидеров. Мы говорим о превентивных шагах, но знаем, что мировые лидеры разделены. Кто-то говорит, что это должны быть частично превентивные санкции, кто-то говорит, что они должны быть в случае увеличения эскалации со стороны России, но диалог идет по этому поводу", - отметил президент.
Напомним, с ноября 2021 года Россия сосредоточила на границах с Украиной более 100 тысяч военных. Международное сообщество опасается, что Кремль привлечет армию и технику к полномасштабному наступлению.
В связи с новой угрозой российской агрессии в Восточной Европе США, Британия и ЕС работают над инструментами сдерживания намерений Путина, в частности путем введения жестких санкций.
США и ряд стран Европы согласились передать украинской армии военное вооружение для защиты суверенитета государства от вероятного нового наступления России.