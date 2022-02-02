Президент подчеркнул, что речь идет о деоккупации территорий только дипломатическим путем, однако Украина больше не отдаст "ни одного участка земли, какая бы цена этого дела ни была".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все предоставленное вооружение Украина планирует использовать исключительно для защиты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции по результатам встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Президент подчеркнул, что уже не первый год в Украине продолжаются война, эскалация и оккупация.

"Поэтому говорить о том, что мы видим в этом (оказании военной помощи Украине - УНИАН) те или иные тактические шаги с нашей стороны, я считаю, несправедливо. Мы уже давно фундаментально понимаем, что делать и что нам нужно, чтобы защищать нашу родину", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что после оккупации части территории Украина наращивает уровень обороноспособности и способности армии.

"Я не готов сегодня говорить, о чем, с какой страной мы детально договариваемся и что мы получаем. Для нас очень важно, что все это оружие - это защита. Мы думаем только о мире, мы думаем только о деоккупации территорий и только дипломатическим путем. Мы говорим о том, что сегодня мы больше не отдадим ни одного участка нашей земли, мы не отдадим наши территории, какая бы цена этого дела не была", - сказал глава государства.

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По его словам, Украина имеет не только план действий, но и отдельный перечень того, что нужно для армии.

"Это очень важные и понятные шаги. Поэтому это вопрос именно сдерживания", - пояснил Зеленский.

Он подчеркнул, что дипломатические шаги отдельно осуществляет не только Украина, но и лидеры других европейских государств, которые и общаются с Россией в разных форматах, но и готовят перечень важных санкций".

"Здесь просто есть различие у народа Украины и у некоторых лидеров. Мы говорим о превентивных шагах, но знаем, что мировые лидеры разделены. Кто-то говорит, что это должны быть частично превентивные санкции, кто-то говорит, что они должны быть в случае увеличения эскалации со стороны России, но диалог идет по этому поводу", - отметил президент.

Напомним, с ноября 2021 года Россия сосредоточила на границах с Украиной более 100 тысяч военных. Международное сообщество опасается, что Кремль привлечет армию и технику к полномасштабному наступлению.

В связи с новой угрозой российской агрессии в Восточной Европе США, Британия и ЕС работают над инструментами сдерживания намерений Путина, в частности путем введения жестких санкций.

США и ряд стран Европы согласились передать украинской армии военное вооружение для защиты суверенитета государства от вероятного нового наступления России.