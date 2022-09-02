По словам президента, в частности сегодня рассмотрели вопросы обеспечения военных и всесторонней поддержки ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о проведении уже второго на этой неделе заседания Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом он сказал в своем видеообращении в конце 191-го дня войны.

Глава государства отметил, что были приняты определенные решения, которые все "увидят".

Видео дня

"Сегодня провел еще одно на этой неделе заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Присутствовали как всегда руководители сектора обороны, безопасности. Залужный, Монастырский, Буданов, Малюк, Данилов и другие. Докладывали командующие оперативных направлений - Сырский, Литвинов, Ковальчук. Думаю, что все вы понимаете, какие основные вопросы. Приняты и определенные решения. Я думаю, мы их все увидим", - сказал Зеленский.

По его словам, также рассмотрели сегодня вопросы обеспечения военных, всесторонней поддержки ВСУ.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, какие типы оружия Украине нужны для контрнаступления и победы. Список всего необходимого Украина предоставит своим западным союзникам уже 8 сентября на пятой встрече в формате Рамштайн.

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