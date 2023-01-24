Президент подписал соответствующий указ №30/2023 во вторник, 24 января.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил роль Литвы в поддержке украинского народа во время войны с РФ и присвоил литовской столице Вильнюсу почетное звание "Город-спаситель".

Соответствующий указ №30/2023 гарант Украины подписал во вторник, 24 января. В документе говорится, что Киев благодарен за проявление гуманизма, милосердия и солидарности к украинцам, которых вынудила покинуть свой дом война со страной-агрессором.

"Постановляю присвоить почетную награду "Город-спаситель" городу Вильнюс (Литовская Республика)", - говорится в тексте указа.

Видео дня

"Города-спасители" украинского народа

Ранее Зеленский присвоил почетное звание "Город-спаситель" столице Чехии Праге.

В ноябре 2022 года президент отметил помощь украинцам со стороны поляков и удостоил таким статусом польский Жешув.

Также Украина не забыла о смелости, которую проявили партнеры государства на фоне полномасштабного вторжения РФ: в Киеве появилась Аллея Смелости. Там указаны имена политических лидеров, которые запомнились особо сильной поддержкой Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: