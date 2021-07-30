В Донецкой области под председательством президента состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Зеленский уехал в Донецкую область \ фото president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область.

Как передает пресс-служба Офиса президента, глава государства встретится с военнослужащими, которые принимают участие в Операции объединенных сил на востоке Украины.

Также в Донецкой области под председательством президента состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что 30 июля на выездном заседании Совета национальной безопасности и обороны в Донецкой области рассмотрят 8 вопросов.

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"Заседание, которое будет происходить завтра (30 июля – УНИАН), оно будет происходить на территории Донецкой области. Повестка дня сформирована. Президент согласовал повестку дня. Будут вопросы границы, безопасности в энергетическом секторе, вопросы, связанные с медициной, с водой. Восемь вопросов мы завтра будем рассматривать", - сказал Данилов.

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Автор: Константин Гончаров