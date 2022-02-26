REUTERS
Премьер-министр Италии Марио Драги заверил в поддержке решение об отключении Российской Федерации от международной межбанковской системы SWIFT.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Twitter.
"Это начало новой страницы в истории наших государств - Украины и Италии. Только что Марио Драги в телефонном разговоре поддержал отключение России от SWIFT, оказание оборонной помощи. Украина должна стать частью ЕС", - написал Зеленский.
Как сообщал УНИАН, США и ЕС всерьез рассматривают вопрос об отключении России от системы SWIFT.
Ранее Франция и Кипр также поддержали отключение России от SWIFT.