Президент провел в Херсоне совещание по ситуации с безопасностью на юге страны.

Президент Владимир Зеленский поручил подготовить заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Читайте также"Могут стать знаковыми": Ермак подтвердил подготовку переговоров Зеленского и Путина

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в Херсоне он провел совещание о ситуации с безопасностью на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.

На совещании президент сообщил, что побывал на позициях украинских военнослужащих на административной границе с оккупированным Крымом, и отметил, что защитники сохраняют боевой дух.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов доложил о ситуации с безопасностью на админгранице с временно оккупированным Крымом и в указанных областях.

Участники совещания обсудили оперативную обстановку в этих регионах и готовность сил к реагированию на возможное обострение ситуации.

«По итогам совещания президент Украины поручил секретарю СНБО подготовить в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны», - говорится в сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН