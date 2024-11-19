Налаживание процессов между командой Зеленского и командой Трампа скоро состоится.

Президент Украины Владимир Зеленский понимает только прямой контакт с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и не воспринимает неофициальные заявления в прессе. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Киеве.

"Контакты с президентом Трампом у меня были. Я понимаю только прямые контакты между президентами. А что касается команды - у них есть свои контакты. Любые неофициальные на данный момент голоса в средствах массовой информации я не воспринимаю", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства уверен в том, что налаживание рабочих процессов между его командой и командой Трампа состоится.

Видео дня

"Что касается поездки в командировку моего главы Офиса (руководителя Офиса президента Андрея Ермака - УНИАН), она будет в Соединенные Штаты", - добавил Зеленский.

Зеленский о Трампе

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 ноября, во время выступления в Верховной Раде Зеленский заявил, что необходимо работать каждый день, а не ждать чуда от избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее Зеленский отмечал о "хорошей атмосфере" в разговорах с Трампом - и во время личной встречи в сентябре, и во время недавнего телефонного разговора между ними.

Вас также могут заинтересовать новости: