Как отметил президент, против позиции Украины на последней встрече с Трампом он ничего не услышал.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "хорошей атмосфере" в разговорах с переизбранным президентом США Дональдом Трампом.

"У нас была с ним очень хорошая встреча в сентябре. Позитивная, абсолютно понятная, с нашей стороны аргументированная. Базис, на котором мы стоим, он услышал. Против нашей позиции я ничего не услышал. Безусловно, электоральный период может быть другим… Мы посмотрим", - сказал он в интервью "Украинскому радио".

При этом Зеленский напомнил, что после выборов он поздравлял Трампа с победой:

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"Тоже был хороший разговор. Он сказал, что хочет завершить войну, но он хочет помогать и он на стороне поддержки Украины, высоко ценит нашу прочность, целостность и смелость. То есть, пока что атмосфера в наших разговорах была хорошей, посмотрим дальше".

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