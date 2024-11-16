Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "хорошей атмосфере" в разговорах с переизбранным президентом США Дональдом Трампом.
"У нас была с ним очень хорошая встреча в сентябре. Позитивная, абсолютно понятная, с нашей стороны аргументированная. Базис, на котором мы стоим, он услышал. Против нашей позиции я ничего не услышал. Безусловно, электоральный период может быть другим… Мы посмотрим", - сказал он в интервью "Украинскому радио".
При этом Зеленский напомнил, что после выборов он поздравлял Трампа с победой:
"Тоже был хороший разговор. Он сказал, что хочет завершить войну, но он хочет помогать и он на стороне поддержки Украины, высоко ценит нашу прочность, целостность и смелость. То есть, пока что атмосфера в наших разговорах была хорошей, посмотрим дальше".
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