Зеленский ответил на петицию о пользовании Киево-Печерской лаврой

Глава государства заявил, что вопросами пользования Киево-Печерской лаврой занимается правительство.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопросом о пользовании Киево-Печерской лаврой занимается Кабинет министров Украины.

Об этом говорится в его ответе на электронную петицию с призывом оставить Киево-Печерскую лавру в пользовании УПЦ Московского патриархата и отклонить петицию о ее передаче в Православную церковь Украины.

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Глава государства указал, что Кабинет министров Украины конституционно признан тем органом, на который возложено осуществление управления объектами государственной собственности в соответствии с законом.

«Распоряжением Кабинета министров Украины от 11 июля 2013 года № 519-р здания и сооружения по ул. Лаврской, 11 и по ул. Лаврской, 15 в г. Киеве согласно определенному перечню переданы в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви (Московского патриархата - УНИАН)», - констатировал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 22 мая Зеленский ответил на электронную петицию о прекращении использования Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью Московского патриархата путем расторжения договора аренды и передачи ее в пользование Православной церкви Украины.

Президент указал, что Кабинет министров самостоятельно определяет объекты госсобственности, которые передаются в управление другим субъектам.

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