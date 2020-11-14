Президент отметил, что такое поведение связано непосредственно со вторым туром местных выборов.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видео, записанном из стационара больницы "Феофания" в Киеве, отреагировал на решение некоторых украинских мэров отказаться от карантина выходного дня.

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По словам президента, такое поведение связано непосредственно со вторым туром местных выборов.

"У некоторых мэров продолжаются местные выборы. Они думают не о количестве заболевших в городах, а о количестве голосов во втором туре. А мы делаем непростые и непопулярные шаги, потому что боремся за жизни украинцев", - сообщил глава государства в своем видеообращении.

Также Зеленский решительно опроверг информацию, что его лечение в отдельной палате "Феофании" ежедневно обходится бюджету в миллионы гривень.

"Хочу поблагодарить своих оппонентов за фейк, что мое лечение стоило миллионы гривень в день, спасибо, что даете возможность посмеяться, поднимаете настроение... Конечно все это бред. Я нахожусь в больнице на общих условиях, как и все остальные пациенты", - рассказал он.

Детальнее об этом можно узнать из следующего видеоматериала:

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Владимир Зеленский объявил о том, что заразился коронавирусом, 9 ноября. Сначала сообщалось, что он лечится дома, но утром 12 ноября выяснилось, что президент госпитализирован в "Феофанию".

В больнице в распоряжении Зеленского отдельное помещение, оборудованное для видеоконференций, и спецсвязь. Президент продолжает выполнять свои обязанности.

Вместе с Зеленским в "Феофании" лечится и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Главврач "Феофании" рассказал об условиях лечения президента Зеленского.

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Автор: УНИАН