Зеленский отметил, что сотрудничество между депутатами разных фракций парламента возможно по поводу «хороших инициатив».

Президент Владимир Зеленский заявил, что не готов сотрудничать с партией его предшественника Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Об этом он сказал интервью изданию The New York Times, опубликованном на сайте главы государства.

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Так, на вопрос, готов ли он в случае необходимости, сотрудничать с партией Петра Порошенко «ЕС», президент ответил: «Готовы ли мы сотрудничать, - я не понимаю, с кем. С олигархом Порошенко не готов сотрудничать».

Зеленский отметил, что сотрудничество между депутатами разных фракций парламента все же возможно. «Если в рамках депутатского корпуса кто предлагает какие-то хорошие инициативы, то я знаю, что все депутаты между собой сотрудничают. Все, что во благо Украины, - окей. Все, что связано с какими-то вещами, с лоббизмом или рисками для Украины, - я не готов», - подчеркнул он.

По его словам, «слишком много интересантов, чтобы тормозить реформы, которые хочет делать президент с партией». «Понятно, что в партии люди разные, и все люди живые, на кого влияют - по-разному, психологически. Хотят влиять все финансовые группы, в том числе и финансовые группы Медведчука, Порошенко, которые также представлены в парламенте», - сказал Зеленский.

Отношение к Порошенко

В июне президент Владимир Зеленский заявил, что его не интересует ситуация с его предшественником Петром Порошенко и он не занимается политическими преследованиями.

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Автор: Павел Степанец