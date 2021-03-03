Президент напомнил, что глава МИД Украины провел телефонный разговор с госсекретарем США.

Президент Владимир Зеленский заявил об отсутствии напряженности в отношениях между Украиной и США.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместной с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем пресс-конференции в Киеве.

В ответ на вопрос, не чувствует ли он напряженности в отношениях с США из-за того, что до сих пор не было прямого контакта с новоизбранным президентом США Джо Байденом, Зеленский сказал:

«Что касается отношений с США. Контакт с администрацией президента Байдена был. У министра иностранных дел господина Кулебы была связь с господином (госсекретарем США – УНИАН) Блинкеном, я знаю детальное содержание их разговора. Напряжения в связи с этим разговором никто никакого не испытывает, ... наоборот, подтверждена поддержка от нашего стратегического партнера».

Контакты Киева и Вашингтона

Как сообщал УНИАН, дата первого телефонного контакта Зеленского и Байдена пока не определена.

1 февраля Кулеба и Блинкен провели телефонный разговор и договорились сделать более эффективным партнерство между обеими странами. По словам госсекретаря США, санкции против России за ее агрессию на Донбассе и в Крыму должны оставаться до полного выполнения Москвой своих обязательств по мирному урегулированию.

Также Блинкен заверил Кулебу в готовности новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украины, включая предоставление летального оружия.

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Автор: Константин Гончаров