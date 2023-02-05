Запланированы как публичные, так и непубличные форматы работы.

Президент Владимир Зеленский анонсирует, что на следующей неделе будут решения и переговоры по увеличению поставок оружия Украине.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении. "Уже началась наша подготовка к событиям новой недели - она может стать довольно весомой. Готовим решения, переговоры, которые должны усилить наших воинов, которые должны дать Украине больше международной поддержки, больше оружия", - отметил президент Украины.

По его словам, запланированы как публичные, так и непубличные форматы работы.

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Западное оружие для Украины

С начала полномасштабного вторжения РФ западные партнеры Украины постоянно поставляют вооружение для ВСУ. В последнее время Украина получила немецкие танки Leopard 2, американскую систему ПВО Patriot и кое-что другое.

5 февраля министр обороны Алексей Резников выразил убеждение, что Украина получит самолеты от партнеров. По его словам, это могут быть истребители F-16 или Gripen.

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