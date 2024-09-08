Ранее она занимала должность вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ирину Верещук заместителем руководителя Офиса президента.

Об этом говорится в указе главы государства №621/2024 от 8 сентября.

"Назначить Верещук Ирину Андреевну заместителем руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в указе.

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Верещук сменила должность - что известно

Как сообщал УНИАН, 5 сентября Верховная Рада Украины поддержала отставку Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Соответствующее решение поддержали 255 народных депутатов Украины.

Перед этим, 3 сентября, Верещук сообщила, что подала заявление об отставке.

"Президент сказал, что я ему нужна в ОП. Поэтому перехожу на должность заместителя председателя ОП. Служу Украинскому народу!", - отметила Верещук.

Как известно, должность вице-премьера она занимала с 4 ноября 2021 года. До этого Верещук была народным депутатом. Она была избрана в парламент в 2019 году по списку политической партии "Слуга народа" под номером 29.

Верещук родилась 30 ноября 1979 года, на момент избрания в ВР была президентом общественной организации "Международный центр балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик. Центр политического диалога"

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