Зеленский назначил контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим ВМС Украины (фото)

Соответствующий указ глава государства подписал сегодня.

Президент Владимир Зеленский назначил контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины.

Соответствующий указ № 217/2020 глава государства подписал сегодня, 11 июня, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Отмечается, что Неижпапа родился в 1975 году в г. Севастополе (АР Крым). В 1997 году закончил Севастопольский военно-морской институт, в 2008 году - Севастопольский военно-морской институт (оперативно-тактический уровень) и Национальный университет обороны Украины в 2015 году.

В 2015-2019 годах был заместителем командующего ВМС по боевой подготовке - начальником управления боевой подготовки Командования Военно-морских сил ВСУ.

С апреля 2020 года Неижпапа занимал должность заместителя командующего ВМС Украины. Принимал участие в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Офицерскую службу от лейтенанта до капитана первого ранга включительно он прошел на кораблях ВМС ВСУ (на должностях от командира батареи фрегата до командира бригады надводных кораблей). Дважды досрочно получал воинские звания на должностях командира корабля и командира бригады.

Неоднократно осуществлял руководство украинско-американскими учениями «Си Бриз» от украинской стороны.

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