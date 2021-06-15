Зеленский реформировал институт своих уполномоченных / фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил четырех советников-уполномоченных.

Соответствующие указы главы государства обнародовал Офис президента.

Так, Татьяна Ломакина назначена советником-уполномоченным Президента Украины по вопросам безбарьерности;

Ольга Будник - советником-уполномоченным Президента Украины по вопросам фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта;

Вадим Свириденко - советником-уполномоченным Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий;

Дарья Герасимчук назначена советником-уполномоченным Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации.

Среди их задач - активизировать выполнение государственных гуманитарных программ, направленных на развитие человека и прогресс общества.

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Еще рядом указов Зеленский уволил несколько уполномоченных президента, в частности:

  • Валерия Сушкевича - с должности Уполномоченного Президента Украины по правам людей с инвалидностью;
  • Николая Кулебу с должности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка;
  • Вадима Свириденко - с должности Уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий;
  • Романа Семенченко - с должности Уполномоченного Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.

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Автор: Инна Андалицкая