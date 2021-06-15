Зеленский назначил четырех новых советников-уполномоченных президента

Среди их задач - активизировать выполнение государственных гуманитарных программ, направленных на развитие человека и прогресс общества.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил четырех советников-уполномоченных. Соответствующие указы главы государства обнародовал Офис президента. Так, Татьяна Ломакина назначена советником-уполномоченным Президента Украины по вопросам безбарьерности; Ольга Будник - советником-уполномоченным Президента Украины по вопросам фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта; Вадим Свириденко - советником-уполномоченным Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий; Дарья Герасимчук назначена советником-уполномоченным Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации. Среди их задач - активизировать выполнение государственных гуманитарных программ, направленных на развитие человека и прогресс общества. Читайте такжеЗеленский изменил состав СНБО Еще рядом указов Зеленский уволил несколько уполномоченных президента, в частности: Валерия Сушкевича - с должности Уполномоченного Президента Украины по правам людей с инвалидностью;

Николая Кулебу с должности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка;

Вадима Свириденко - с должности Уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий;

Романа Семенченко - с должности Уполномоченного Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Инна Андалицкая

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter