По словам президента, Украина никогда не согласится сократить свои границы "даже на 1 миллиметр".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская власть не успокоится, пока некоторые участки государственной границы временно находятся не под контролем Украины.

Об этом он написал в Facebook, поздравляя работников Государственной пограничной службы с профессиональным праздником.

"Граждан, которые возвращаются из-за границы, и желанных гостей они всегда встретят с улыбкой и словами: "Приветствуем дома!» И «Добро пожаловать в Украину!". А всем нежелательным гостям нашей земли украинские пограничники всегда готовы объяснить, что известное пожелание с дорожного знака "Желаем удачи" имеет и другую, неофициальную версию", - заявил он.

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Поэтому, по словам президента, "всем, кого мы не приглашали и кого не рады видеть, лучше не иметь дело с нашими мужественными парнями и девушками в зеленых беретах".

"Именно украинские пограничники первыми встретили врага и дали ему отпор в 2014 году. И даже сегодня, в день своего профессионального праздника, они ни на минуту не теряют бдительности, верности присяге и готовности к выполнению долга. Ответственность миссии и значение Госпогранслужбы безопасности Украина лучше демонстрируют цифры. Это 6 тыс. 992 километра и 982 метра государственной границы Украины", - отметил глава государства.

Зеленский отметил, что эти цифры с первого дня обучения до последнего момента своей жизни знает каждый украинский пограничник. "И мы никогда не согласимся уменьшить их даже на 1 миллиметр. И не успокоимся, пока некоторые участки нашей границы временно находятся не под контролем Украины", - подчеркнул президент.

Он заявил, что именно поэтому неизбежен день, когда туда "обязательно вернутся наши ребята в зеленых беретах, чтобы встречать граждан и гостей Украины с улыбкой, а нежелательных визитеров разворачивать на 180 градусов".

Справка УНИАН.День пограничника - профессиональный праздник пограничников Украины. Отмечается ежегодно 30 апреля, начиная с 2018 года.

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Автор: Константин Гончаров