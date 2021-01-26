За Зеленского на сегодняшний день готовы проголосовать 13,4% среди всех респондентов.

Если бы выборы президента Украины проходили во второй половине января 2021 года, больше всего голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский.

Читайте такжеВ свежем рейтинге партий "слуги" опередили ОПЗЖ всего на 4% (таблица)Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 22 января.

Так, за Зеленского на сегодняшний день готовы проголосовать 13,4% среди всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором.

На втором месте - экс-президент Петр Порошенко, которого поддержали бы 10,6% среди всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором.

Далее в рейтинге следуют: Юлия Тимошенко (8% и 11,8% соответственно), Юрий Бойко (7,4% и 11%), Игорь Смешко (6% и 8,9%), Виктор Медведчук (5% и 7, 5%), Владимир Гройсман (3,9% и 5,8%).

В общем респондентам предоставлялась список из 14 кандидатов, в котором есть и Киевский городской голова Виталий Кличко. За него свои голоса сегодня готовы отдать 0,6% всех респондентов и 0,9% тех, из числа определившихся с выбором.

За другого кандидата, не включенного в список КМИС, хотят голосовать 3,5% и 5,3% соответственно.

Сказали, что пока не определились с кандидатурой - 9,3% опрошенных, а не будут голосовать - 19,2%.

Также респондентам моделировались две пары второго тура выборов: Зеленский и Порошенко и Порошенко и Бойко.

В паре Зеленский и Порошенко 30,6% всех респондентов поддержали бы действующего президента Украины, а за Порошенко отдали бы свой голос 24,9% респондентов. «В пересчете к тем, кто определился с выбором, 55,2% поддержали бы Зеленского, а 44,8% - Порошенко. Разница между кандидатами превышает погрешность, поэтому в такой паре по состоянию на конец января набирает больше Зеленский», - подчеркивают социологи.

В паре Бойко и Порошенко 33,9% всех респондентов проголосовали бы за Бойко, а 30,1% - за Порошенко. «Среди определившихся с выбором, 53% голосуют за Бойко, 47% - за Порошенко. Впрочем, разница между кандидатами - в пределах погрешности, поэтому формально по результатам опроса они имеют примерно одинаковую поддержку», - отметили в КМИС.

Как проводился опрос

На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 1005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины.

В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,1%.

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Автор: Инна Андалицкая