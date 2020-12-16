Президент дал очередное интервью иностранному СМИ.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель показала, как Владимир Зеленский играет в настольный теннис во время одного из своих интервью.

Соответствующее видео она опубликовала в своем Instagram.

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"Вместо анонса нового интервью крупному иностранному изданию. Президента Владимира Зеленского фотографируют в разных форматах. Среди прочего - и во время короткого физкультперерыва", - написала она.

На записи видно, как Зеленский демонстрирует навыки игры в настольный теннис, ему оппонирует журналист.

Ранее нардеп, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко показала, как играет на каблуках в настольный теннис.

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Автор: Юрий Годован