Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель показала, как Владимир Зеленский играет в настольный теннис во время одного из своих интервью.
Соответствующее видео она опубликовала в своем Instagram.
Читайте такжеРейтинги "Слуги народа" и Зеленского за год упали вдвое-опрос
"Вместо анонса нового интервью крупному иностранному изданию. Президента Владимира Зеленского фотографируют в разных форматах. Среди прочего - и во время короткого физкультперерыва", - написала она.
На записи видно, как Зеленский демонстрирует навыки игры в настольный теннис, ему оппонирует журналист.
Ранее нардеп, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко показала, как играет на каблуках в настольный теннис.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram