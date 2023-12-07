В парламентской резолюции партии "Фидес" сказано, что начало переговоров должно базироваться на консенсусе между государствами-членами ЕС, а условий для этого сегодня нет.

Партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана подала в парламент резолюцию, в которой правительство призвали не поддерживать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Как пишет Reuters, в парламентской резолюции партии "Фидес" сказано, что расширение ЕС "должно оставаться объективным процессом, основанным на правилах и эффективности".

"Начало переговоров о членстве с Украиной должно базироваться на консенсусе между государствами-членами Европейского Союза... Условий для этого сегодня нет", – говорится в документе.

В правящей партии Венгрии также отметили, что европейские лидеры должны тщательно взвесить, как возможное членство Украины "повлияет на политику сплоченности и сельскохозяйственную политику" внутри блока.

Вступление Украины в ЕС: позиция Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает против присоединения Украины к ЕС. При этом он блокирует не только этот процесс, но и предоставление Украине помощи или введение санкций против РФ.

В конце этой недели Орбан должен совершить визит в Париж, куда его пригласил президент Франции Эммануэль Макрон. Будут говорить об Украине в ЕС.

Politico пишет, что во Франции считают, что Орбана можно переубедить. В то же время чиновники отмечают, что венгерский премьер "повысил ставки", чтобы получить от ЕС больше денег.

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