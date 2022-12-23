Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские дипломаты не должны тратить время на такие "мелочи", как пересмотр двухчасовых пресс-конференций президента Российской Федерации Владимира Путина.
"Все мы должны быть с Украиной. У нас с вами нет права на выходные. Нет права на отдых. Нет права на отпуск. Нет права на 8-часовой рабочий день", - сказал глава государства в ходе выступления на ежегодной Конференции послов Украины.
Президент заявил, что в настоящее время нельзя отдыхать или вести себя легкомысленно. "Все те права, которые гарантирует Конституция Украины, для нас с вами сейчас лично как представителей нашего государства, - на паузе. Ведь если мы будем отдыхать или вести себя легкомысленно, если мы с вами будем расслаблены - у нас не будет ни Конституции Украины, не нашего государства", - подчеркнул глава государства.
Он добавил, что украинские дипломаты должны делать все гораздо лучше для достижения важных целей, чем кто-либо другой в мире, а тем более, чем российский враг.
"Мы с вами должны спать меньше, чем враг. Думать больше, чем враг. Рисковать эффективнее, чем враг, и общаться с миром качественнее, постоянно", - отметил Зеленский.
Президент сказал, что именно такой настрой должен определять работу дипломатов. "Необходимо делать все возможное и невозможное, формально и неформально, лично и направляя силы сложившихся нами мощных процессийных команд для того, чтобы укрепить защиту нашего государства, обеспечить безопасность наших людей и ускорить победу Украины", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства отметил, что именно по этим критериям оценивает эффективность работы украинских дипломатов.
"У нас с вами нет времени, чтобы, например, смотреть двухчасовые пресс-конференции президента Российской Федерации. У нас с вами просто нет времени на такие мелочи. Мы и так знаем, чем закончится эта война, и поэтому каждый ваш час очень важен, должен придавать Украине новые силы и ускорять нашу победу", - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что Украине нужны конкретные результаты по результатам работы всех дипломатов. "Такие результаты, чтобы все, кто воюет и работает ради наших людей, ради Украины, могли сказать, что вы рядом с ними, хотя и находитесь в других странах мира", - сказал Зеленский.
Большая пресс-конференция Путина 2022
Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин не будет проводить в этом году свою ежегодную большую пресс-конференцию, на которой он отвечал якобы на вопросы россиян. Также отменено проведение традиционного большого новогоднего приема в Кремле. До сих пор неизвестно, будет ли выступать Путин с ежегодным обращением перед Федеральным собранием. По данным российских СМИ, эти мероприятия могли отменить из-за неудовлетворительной для россиян ситуации на фронте.
Начиная с 2012 года, итоговая пресс-конференция президента РФ проходила в декабре.
В британской разведке считают, что в Кремле не будут проводить итоговую пресс-конференцию Путина, чтобы не дать проявиться недовольству "специальной военной операцией" в Украине.
Эксперты Института изучения войны (ISW) также попытались объяснить мотивы отмены ежегодной пресс-конференции впервые с 2012 года. По их мнению, российский диктатор просто потерял веру в себя и уже не знает, сможет ли противостоять критике россиян. Аналитики также добавили, что провал войск РФ разрушил все планы Путина. Он мечтал объявить о победе и рассказать перед Совфедом РФ об успехах.