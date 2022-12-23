Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине нужны конкретные результаты по результатам работы всех дипломатов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские дипломаты не должны тратить время на такие "мелочи", как пересмотр двухчасовых пресс-конференций президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Все мы должны быть с Украиной. У нас с вами нет права на выходные. Нет права на отдых. Нет права на отпуск. Нет права на 8-часовой рабочий день", - сказал глава государства в ходе выступления на ежегодной Конференции послов Украины.

Президент заявил, что в настоящее время нельзя отдыхать или вести себя легкомысленно. "Все те права, которые гарантирует Конституция Украины, для нас с вами сейчас лично как представителей нашего государства, - на паузе. Ведь если мы будем отдыхать или вести себя легкомысленно, если мы с вами будем расслаблены - у нас не будет ни Конституции Украины, не нашего государства", - подчеркнул глава государства.

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Он добавил, что украинские дипломаты должны делать все гораздо лучше для достижения важных целей, чем кто-либо другой в мире, а тем более, чем российский враг.

"Мы с вами должны спать меньше, чем враг. Думать больше, чем враг. Рисковать эффективнее, чем враг, и общаться с миром качественнее, постоянно", - отметил Зеленский.

Президент сказал, что именно такой настрой должен определять работу дипломатов. "Необходимо делать все возможное и невозможное, формально и неформально, лично и направляя силы сложившихся нами мощных процессийных команд для того, чтобы укрепить защиту нашего государства, обеспечить безопасность наших людей и ускорить победу Украины", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что именно по этим критериям оценивает эффективность работы украинских дипломатов.

"У нас с вами нет времени, чтобы, например, смотреть двухчасовые пресс-конференции президента Российской Федерации. У нас с вами просто нет времени на такие мелочи. Мы и так знаем, чем закончится эта война, и поэтому каждый ваш час очень важен, должен придавать Украине новые силы и ускорять нашу победу", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украине нужны конкретные результаты по результатам работы всех дипломатов. "Такие результаты, чтобы все, кто воюет и работает ради наших людей, ради Украины, могли сказать, что вы рядом с ними, хотя и находитесь в других странах мира", - сказал Зеленский.

Большая пресс-конференция Путина 2022

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин не будет проводить в этом году свою ежегодную большую пресс-конференцию, на которой он отвечал якобы на вопросы россиян. Также отменено проведение традиционного большого новогоднего приема в Кремле. До сих пор неизвестно, будет ли выступать Путин с ежегодным обращением перед Федеральным собранием. По данным российских СМИ, эти мероприятия могли отменить из-за неудовлетворительной для россиян ситуации на фронте.

Начиная с 2012 года, итоговая пресс-конференция президента РФ проходила в декабре.

В британской разведке считают, что в Кремле не будут проводить итоговую пресс-конференцию Путина, чтобы не дать проявиться недовольству "специальной военной операцией" в Украине.

Эксперты Института изучения войны (ISW) также попытались объяснить мотивы отмены ежегодной пресс-конференции впервые с 2012 года. По их мнению, российский диктатор просто потерял веру в себя и уже не знает, сможет ли противостоять критике россиян. Аналитики также добавили, что провал войск РФ разрушил все планы Путина. Он мечтал объявить о победе и рассказать перед Совфедом РФ об успехах.

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