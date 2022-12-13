Эта пресс-конференция отменена впервые за 10 лет.

В Кремле отказались от проведения в конце года итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, чтобы не дать проявиться недовольству "специальной военной операцией" в Украине.

Такая точка зрения высказана в свежем обзоре Минобороны Британии. В частности, в обзоре отмечается, что Кремль подтвердил, что Путин не будет давать такую пресс-конференцию впервые за 10 лет. В британской разведке отметили важность этой пресс-конференции, поскольку она утвердилась как заметное публичное событие в графике главы Кремля, во время которой он показывал якобы открытость.

"Хотя вопросы для пресс-конференции проверяются заранее, отмена события, похоже, связана с растущей обеспокоенностью относительно распространения в РФ антивоенных настроений. В Кремле, возможно, очень опасаются того, что такое событие с участием Путина может спровоцировать несанкционированные дискуссии о "специальной военной операции", – выразили мнение в британской разведке.

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Напомним, 12 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в этом году глава Кремля не будет давать итоговой пресс-конференции.

Данные о том, что эта конференция может не состояться появились в середине ноября. Тогда росСМИ сообщали, что при принятии окончательного решения относительно проведения мероприятия будет учитываться ситуация на войны в Украине.

Потери и поражения РФ

Кремль, несмотря на поражения и значительные потери живой силы, пытается продолжать полномасштабную войну против Украины. При этом вооружения в РФ становится все меньше. Так, СМИ сообщили, что Путину уже приходится использовать боеприпасы 40-летней давности.

При этом 13 декабря защитники Украины отбили атаки оккупантов в районах 16 населенных пунктов.

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