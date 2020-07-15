Завтра на торжественном заседании Рады выступит Зеленский

Президент вручит государственные награды участникам принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

На торжественном заседании Верховной Рады Украины 16 июля выступит президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщили в Информационном управлении Аппарата ВР.

Отмечается, что 16 июля в 16:00 начнется торжественное заседание ВР по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Перед этим, в 9:00, на площади Конституции перед зданием парламента почетный караул Национальной гвардии поднимет Государственный флаг Украины.

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Для участия в торжественном заседании приглашены: президент Украины, народные депутаты Украины первого и девятого созывов, председатели Верховной Рады предыдущих созывов, президенты Украины в предыдущие годы, премьер-министр Украины и члены Кабинета министров, руководители судебной ветви власти, должностные лица, которых ВР избирает, назначает и дает согласие на назначение на должность, главы дипломатических представительств иностранных государств, представители средств массовой информации, другие официальные лица.

Откроет торжественное заседание председатель ВР Дмитрий Разумков.

Отмечается, что участникам торжественного заседания покажут исторические кадры кинохроники событий принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

На торжественном заседании выступят президент Владимир Зеленский, председатель ВР Дмитрий Разумков, первый президент независимой Украины, председатель Верховного совета УССР в 1990-1991 году, народный депутат Украины I-IV созывов Леонид Кравчук, народный депутат ВР I-IV созывов Игорь Юхновский и другие участники заседания.

Во время торжественного заседания Зеленский вручит государственные награды участникам принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Разумков вручит Почетные грамоты Верховной Рады Украины народным депутатам I созыва, участникам принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

В помещении Верховной Рады будет развернута фотоэкспозиция "История украинского парламентаризма" и газеты Верховной Рады "Голос Украины", экспозиция периодических изданий из фондов Информационного управления о становлении украинского парламентаризма.

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