Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны должно состояться завтра, 15 апреля.
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Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на информированные источники.
По данным собеседников журналистов, план заседания пока еще формируется.
В то же время сегодня на заседании Кабмина утвердили и передадут на рассмотрение СНБО стратегию развития Оборонно-промышленного комплекса.
Предыдущее заседание СНБО состоялось 2 апреля. Тогда были введены персональные санкции против десяти главных контрабандистов страны.
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