По данным собеседников журналистов, план заседания пока еще формируется.

Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны должно состояться завтра, 15 апреля.

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Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на информированные источники.

По данным собеседников журналистов, план заседания пока еще формируется.

В то же время сегодня на заседании Кабмина утвердили и передадут на рассмотрение СНБО стратегию развития Оборонно-промышленного комплекса.

Предыдущее заседание СНБО состоялось 2 апреля. Тогда были введены персональные санкции против десяти главных контрабандистов страны.

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Автор: Дмитрий Захаров