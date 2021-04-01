После двухнедельного перерыва новое заседание может состояться уже завтра во второй половине дня.

Читайте такжеЗеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении российских чиновников и СМИСовет национальной безопасности и обороны Украины проведет новое заседание 2 апреля.

Об этом сообщили два независимых друг от друга источника, осведомленные о подготовке заседания, пишет "Украинская правда".

Заседание должно состояться в пятницу во второй половине дня.

Точное время и повестка дня, по данным источников, еще определяются.

Последние заседания СНБО: что было

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, заседания Совета собирают раз или два раза в месяц, по плану - в пятницу, когда есть потребность обсудить важные актуальные вопросы.

Прошлые разы СНБО собирался 11 и 19 марта. В частности, по результатам первого заседания Рада поручила проверить 236 народных депутатов, которые 27 апреля 2010 года голосовали за продление пребывания российского флота в Севастополе на 25 лет, а также решила вернуть в государственную собственность "Мотор Сич".

19 марта СНБО среди прочего ввела санкции против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и других чиновников, а также приняла решение провести аудит всех разрешений, которые были выданы на разработку недр в стране за период с 1994 года.

В следующую пятницу, 26 марта, Совет национальной безопасности и обороны не заседал. Однако Данилов сообщал, что СНБО намерен провести заседание, посвященное локдауну в связи с ухудшением ситуации с пандемией COVID-19 в Украине.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова